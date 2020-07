Sakralne atrakcje słonecznej Italii

1 sierpnia, na elewacji siedziby PZU przy al. Jana Pawła II 24 w Warszawie rozbłyśnie powstańcza kotwica. To symboliczne oddanie hołdu i pamięci Powstańcom w ramach obchodów 72. rocznicy Powstania Warszawskiego. Znak ułożony z zapalonych okien biurowca będzie świecił każdej nocy przez tydzień, do 7 sierpnia włącznie. To jednak nie wszystko