Pandemia nie przeszkadza Bezosowi. Znacznie wzrósł jego majątek

Majątek Jeffa Bezosa wkrótce może przekroczyć barierę 200 mld dolarów. Powiększa się tym samym jego przewaga nad pozostałymi miliarderami i to mimo pandemii koronawirusa oraz ogólnoświatowego kryzysu

Na początku lutego Bezos posiadał majątek o wysokości ok. 124 mld dol. Lockdown spowodował, że ludzie chętniej zaczęli korzystać z internetowych platform do zamówień. Skorzystał na tym również i Amazon, którego kurs akcji szybko wystrzelił w górę. Obecnie majątek Jeffa Bezosa wynosi 189 mld dol. Od początku roku urósł zatem o 74,5 mld dol. Zmiana to zasługa właśnie akcji Amazona – za jeden walor zapłacić trzeba obecnie aż 3200 dol.

Tym samym Bezos powiększył przewagę m.in. nad Billem Gatesem. Właściciel Microsoftu posiada 116 mld dol. Jego majątek najpierw stopniał, ale obecnie przewyższył już delikatnie stan sprzed wybuchu epidemii w USA.

Jeżeli chodzi o top 10, to warto zauważyć znaczne uszczuplenie portfela u Warrena Buffetta. Od wybuchu pandemii stracił 20 mld dol i wyliczono u niego majątek o wysokości 69,2 mld dol.

1. Jeff Bezos 189 mld dol. (+74,5 mld dol. od początku roku)

2. Bill Gates 116 mld dol. (+2,41 mld dol. od początku roku)

3. Mark Zuckerberg 93 mld dol. (+14,6 mld dol. od początku roku)

4. Bernard Arnault 92,6 mld dol. (-12,6 mld dol. od początku roku)

5. Steve Ballmer 76,8 mld dol. (+18,6 mld dol. od początku roku)

6. Larry Page 72,7 mld dol. (+8,11 mld dol. od początku roku)

7. Elon R Musk 70,5 mld dol. (+43 mld dol. od początku roku)

8. Sergey Brin 70,4 mld dol. (+7,73 mld dol. od początku roku)

9. Mukesh Ambani 70,2 mld dol. (+11,6 mld dol. od początku roku)

10. Warren Buffett 69,2 mld dol. (-20,1 mld dol. od początku roku)

Czytaj też: Wzrosty na rynku akcji pomimo rekordowej liczby zakażonych

Business Insider, Bloomberg/KG