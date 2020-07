Duda: Wygrać wybory przy prawie 70 proc. frekwencji, to jest niebywała wiadomość

Wygrać wybory prezydenckie przy prawie 70 proc. frekwencji, to jest niebywała wiadomość. Jestem ogromnie wzruszony. Dziękuję z całego serca wszystkim moim rodakom! - powiedział Andrzej Duda po ogłoszeniu sondażowych wyników

Widzieliście tą wspaniałą frekwencję? Prawie 70 proc. to niebywała wiadomość wygrać wybory przy tak wysokiej frekwencji. Dziękuję, wszystkim rodakom, którzy poszli do wyborów, którzy często wkładali dużo trudu by oddać głos - mówił Duda zaraz po ogłoszeniu pierwszych wyników sondażowych

Gratuluje Rafałowi Trzaskowskiemu i jego wyborcom, dziękuję wszystkim rodakom, wszystkim którzy mnie wspierali, oddali głosy, dziękuję też za głosy krytyczne, że to że wskazaliście mi to czym muszę się zająć, wciąż będę Was słuchał. Cieszę się ze zwycięstwa na razie sondażowego, ale patrząc na poprzednie sondaże, to jeszcze mi ostatnio urosło - dodał prezydent