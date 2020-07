Wlk. Brytania: wyniki wyborów najwcześniej w poniedziałek w południe

Wyniki II tury wyborów prezydenta RP na terenie Wielkiej Brytanii będą znane najwcześniej w poniedziałek koło południa, ale możliwe jest, że będzie to nieco później, poinformowała PAP ambasada RP w Londynie

Do udziału w wyborach na terenie Wielkiej Brytanii zarejestrowała się rekordowa ilość 183 tys. obywateli polskich, co stanowi jedną trzecią wszystkich wyborców zarejestrowanych za granicą. To także o ponad 50 tys. więcej niż w pierwszej turze.

11 obwodów wyborczych na terenie Zjednoczonego Królestwa są największymi na świecie pod względem liczby wyborców - w większości z nich zarejestrowało się po kilkanaście tysięcy osób, podczas gdy w Polsce obwody wyborcze liczą zwykle po 2000 osób. Mimo znacząco wyższej liczby osób w Wielkiej Brytanii, którzy się zarejestrowali pomiędzy pierwszą a drugą turą, ambasada poinformowała, że liczenie głosów odbywa się sprawnie i zapewne wyniki zostaną podane wcześniej niż było to przed dwoma tygodniami.

Według sondaży exit polls, nieuwzględniających głosów z zagranicy, urzędujący prezydent Andrzej Duda prowadzi z Rafałem Trzaskowskim stosunkiem głosów 50,4 do 49,6 proc.

PAP/KG