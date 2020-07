Minister Zdrowia chwali dojrzałość polskiej demokracji

Wysoka frekwencja w obu turach wyborów prezydenta pokazuje dojrzałość polskiej demokracji i to, że Polacy wiedzą, że mają naprawdę decydujący głos – ocenił w poniedziałek minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza w poniedziałek rano na podstawie danych uzyskanych z 99,87 proc. obwodów, urzędujący prezydent Andrzej Duda uzyskał 51,21 proc. (10 401 670 głosów) poparcia w wyborach prezydenta, a kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski – 48,79 proc. (9 910 481 głosów). Frekwencja wyniosła 68,12 proc.

Szumowski podkreślił, że „te wybory to niebywałe święto demokracji, a rekordowa frekwencja pokazuje, że Polacy wiedzą, że mają naprawdę decydujący głos”.

Tak wysoka frekwencja w obu turach wyborów pokazuje – mówił – „jaki silny mandat Polacy chcą dać prezydentowi, który wygra te wybory”.

Nie było do tej pory wyborów, gdzie blisko 70 proc. uprawnionych skorzystało z tych uprawnień i to pokazuje trochę dojrzałość polskiej demokracji, dojrzałość ludzi do tego, że mówią: +tak, ja mam głos i chcę z niego skorzystać, chcę, żeby reprezentował mnie mój prezydent, który zostanie wybrany+” – przekonywał szef MZ.