Prezydent Warszawy ma przedstawić informacje o bezp. w miejskiej komunikacji

Prezydent Warszawy ma przedstawić radnym Warszawy informacje na temat bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej. Sesja rady odbędzie się w poniedziałek po południu na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Rada została zwołana na wniosek klubu Prawa i Sprawiedliwości – poinformował PAP radny Maciej Binkowski, który będzie sprawozdawcą podczas obrad. Wniosek w tej sprawie rani klubu PiS złożyli jeszcze przed wyborami. Chcieli, aby sesja odbyła się 10 lipca.

Binkowski przypomniał, że podczas sesji rady miasta, która odbyła się na początku czerwca radni PiS domagali się informacji prezydenta na temat bezpieczeństwa pasażerów komunikacji miejskiej po katastrofie, do której doszło pod koniec czerwca. Na trasie S8 przy moście Grota-Roweckiego doszło do wypadku miejskiego autobusu linii 186. Pojazd, należący do prywatnej firmy Arriva, spadł z wiaduktu i zawisł nad Wisłostradą. Zginęła pasażerka w wieku ok. 70 lat, a niemal 20 osób zostało rannych. Kierowca autobusu prowadził pod wpływem amfetaminy.

Wówczas głosami radnych KO wniosek został odrzucony” – wskazał Binkowski. Zwrócił uwagę, że niedługo potem doszło do kolejnego wypadku na ul. Klaudyny na warszawskich Bielanach. Kierowca autobusu linii 181 uderzył w cztery zaparkowane pojazdy i latarnię. Jedna osoba, pasażerka autobusu, została przewieziona do szpitala z ogólnymi obrażeniami.

Po wypadku, który w ostatnim czasie był drugim, spowodowanym przez kierowcę Arrivy (jak podają śledczy - pod wpływem narkotyków), miasto do odwołania zawiesiło umowę z tym przewoźnikiem. W związku z decyzją o zawieszeniu, przewozy zapewniają pozostali przewoźnicy.

Chcemy wiedzieć, jakie procedury dotyczące bezpieczeństwa pasażerów obowiązują w przedsiębiorstwach, które świadczą usługi transportowe dla miasta. Jak to możliwe, że po pierwszym wypadku spowodowanym przez kierowcę będącego pod wpływem narkotyków doszło do podobnego zdarzenia” – wyjaśnił radny PiS.

(PAP)/gr