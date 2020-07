Ma zapewnić niekończącą się energię. Powstaje we Francji

Międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy zapewniający niekończącą się czystą energię powstaje właśnie na południu Francji. Indyjska firma, która pomaga zbudować pierwszy na świecie reaktor termojądrowy właśnie dostarczyła ostatnie elementy obudowy dla reaktora

Globalne zapotrzebowanie na energię gwałtownie rośnie wraz ze wzrostem liczby ludności. Poleganie jedynie na paliwach kopalnych nie jest wieczne, a poza tym szkodzi środowisku. Naukowcy poszukując nieograniczonego źródła energii postanowili zbudować reaktor termojądrowy, który nie szkodzi środowisku a jego energia jest niewyczerpalna.

Międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy powstaje na południu Francji. Dzięki wykorzystywanej fuzji jądrowej, reaktor będzie w stanie wytworzyć prawie cztery miliony razy więcej energii niż reakcja chemiczna, taka jak spalanie węgla, ropy lub gazu. Powstała energia to aż cztery razy więcej niż powstaje w wyniku reakcji rozszczepienia jądrowego przy takiej samej masie pierwiastka.

Międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy (ITER) kilka dni temu poinformował że projekt osiągnął „kamień milowy”. Zakończyła się właśnie budowa największej na świecie stalowej komory próżniowej. Ważącą 3,8 tys. ton komorę wykonała i zmontowała firma z Indii Larsen & Toubro. W komorze tej będzie umieszczony reaktor do fuzji magnetycznej.

Projektowanie i budowa komory zajęła indyjskim inżynierom prawie 8 lat. Ostatnie części ważące około 650 ton właśnie opuściły Indie i wkrótce zostaną zmontowane i zespawane ma miejscu, we Francji. To nie pierwsza taka dostawa z Indii.

Ze względu na rozmiar części firma Larsen & Toubro musiała zaplanować kilkustopniowy proces budowy zestawu. Aż 54 jego segmenty wyprodukowano w Indiach, a następnie wysłano je do ITER. Tam na miejscu zmontowano go w czterech dużych sekcjach. Były to podstawa, dolny cylinder, górny cylinder i górna pokrywa. Cztery segmenty miały być następnie złożone i zespawane ze sobą.

Ostatnie 12 z 54 segmentów plus dysk centralny gotowe do wysyłki / autor: indiatimes.com/ITER

Pod koniec maja tego roku podstawa komory została zainstalowana w przygotowanym miejscu. Kolejne elementy (dolny cylinder) zostaną połączone w sierpniu tego roku. Firma z Indii współpracowała przy projekcie z firmą z Niemiec.

Międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy (ITER) to projekt o wartości 23,7 miliardów dolarów, zlokalizowany w południowej Francji, który został sfinansowany przez 35 państw. Jego konstrukcja składać się będzie z ponad 10 milionów części. Jest nazywany reaktorem przyszłości, ponieważ paliwa używane do reakcji fuzji termojądrowych są „prawie niewyczerpalne”

