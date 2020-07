Johnnie Walker w …papierowych butelkach i to już za rok

Jeden z czołowych producentów alkoholu na świecie, firma Diageo zapowiedział, że w 2021 r. wypuści swój flagowy produkt - whisky Johnnie Walker - w papierowych butelkach.

Reuters.com zapowiada, że nowa butelka, opracowana we współpracy z firmą Pilot Lite, będzie wytwarzana z miazgi drzewnej, która spełnia normy jakości spożywczej i nadaje się w pełni do recyklingu, twierdzą Guinness and Tanqueray Gin.

Diageo i Pilot Lite uruchomili firmę opakowaniową o nazwie Pulpex Ltd, aby opracować butelkę papierową i współpracować w zakresie badań i rozwoju.

Będą też papierowe butelki dla PepsiCo oraz Liptona.

Pulpex stworzy również butelki papierowe w niekonkurencyjnych kategoriach dla firm, w tym producenta Lipton Unilever Plc i producenta napojów gazowanych PepsiCo, które również mają się pojawić w przyszłym roku.

Diageo zapewnia, że zużywa mniej niż 5 proc. plastiku w swoich opakowaniach, ale wraz z Unilever i PepsiCo wyznaczyło sobie cele redukcji i recyklingu tworzyw sztucznych w w ramach Programu Zrównoważonego Rozwoju ONZ do 2025 r.

Reuters przypomina, że firmy zajmujące się produktami konsumenckimi zostały poddane zwiększonej kontroli pod kątem ilości plastiku używanego do pakowania żywności i innych artykułów gospodarstwa domowego. Na przykład w Europie, według analityków ING, w 2018 r. zużyto 8,2 mln ton plastiku do pakowania żywności i napojów.

Czytaj także: Amerykański konsument powraca do sklepów

Czytaj także: Polacy spożywają alkohol odpowiedzialnie

ruters.com/gr