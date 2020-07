Światowy Kongres Żydów pogratulował Andrzejowi Dudzie reelekcji

Światowy Kongres Żydów (WJC) pogratulował w poniedziałek prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie reelekcji. Organizacja wyraziła wdzięczność głowie państwa za wspieranie żydowskiej społeczności w Polsce.

W oświadczeniu zamieszczonym na swej stronie internetowej WJC podkreśla „uznanie dla zaangażowania Dudy w zachowanie miejsc żydowskiego dziedzictwa oraz wsparcie dla żydowskiej społeczności w Polsce”.

Podczas pierwszej kadencji prezydent Duda okazał zrozumienie dla wyzwań stojących przed Żydami w Polsce i pracował, by poprawić relacje z polskimi i międzynarodowymi żydowskimi społecznościami oraz z Izraelem” - stwierdził cytowany w komunikacie przewodniczący WJC Ronald Lauder.

Szef organizacji mającej siedzibę w Nowym Jorku uznał, że Polska stanowi „olbrzymi skarbiec żydowskiej historii”.

Jego zdaniem Andrzej Duda „uznaje znaczenie celebrowania tysiącletniego dziedzictwa polskich Żydów” oraz „fakt, że wnieśli oni ogromny wkład w Polskę, współdzieląc jej triumfy i tragedie”. Podkreślił przy tym zaangażowanie prezydenta RP „słowem i czynem” w zachowanie ku przestrodze przyszłych pokoleń pozostałości po niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Jednocześnie Lauder wezwał Dudę do zapewnienia, by o Holokauście nauczano w Polsce „obiektywnie i z opanowaniem, co stanowi rdzeń poważnych historycznych badań”.

Społeczności żydowskie w całej Europie, w tym w Polsce, bezpośrednio skonfrontowały się z niepokojącym odrodzeniem się antysemityzmu. Prezydent Duda wypowiedział się przeciwko tej nienawiści i mamy nadzieję, że nadal będzie to robił” - dodał przewodniczący WJC, załączając swoje powyborcze gratulacje.

(PAP)/gr