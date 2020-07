Emilewicz: O rekonstrukcji rządu porozmawiamy po wakacjach

Wicepremier i minister rozwoju była pytana w Radiu Plus o zapowiadaną jeszcze przed wyborami rekonstrukcję rządu „Pewnie o rekonstrukcji, jeśli ona nastąpi, będziemy rozmawiali po wakacjach. Zdecydują liderzy partii, liderzy obozu Zjednoczonej Prawicy.

Dziś przede wszystkim chcemy cieszyć się ze zwycięstwa prezydenta Andrzeja Dudy. To czas na to żeby podziękować wyborcom, wszystkim, temu niezwykle zmobilizowanemu społeczeństwu, które tak licznie stanęło przy urnach w drugi wakacyjny weekend. To bezprecedensowa skala, święto demokracji uczciliśmy w sposób właściwy - mówiła.