Premier: Fuzja Orlenu i Lotos ważna dla gospodarki

Ten proces jest jednym z ważniejszych dla polskiej gospodarki. Przed nami dekada nowych technologii i transformacji, dla której Orlen jest kluczowy. Niezbędna jest siła kapitału. Niezbędne są możliwości, które pojawiają się wraz ze skalą kapitału – powiedział premier Mateusz Morawiecki

Premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości stwierdził, że obecna fuzja jest jedną z ważniejszych dla polskiej gospodarki.

Ten proces jest jednym z ważniejszych dla polskiej gospodarki. Przed nami dekada nowych technologii i transformacji, dla której Orlen jest kluczowy. Niezbędna jest siła kapitału. Niezbędne są możliwości, które pojawiają się wraz ze skalą kapitału. Poprzez takie fuzje i przejęcia tworzy się nowe możliwości. To dziś, to przełomowy proces, który zwiększa efektywność funkcjonowania całej polskiej energetyki. – powiedział premier.

Jak stwierdził, daje mu to przekonanie, że nastąpi to z korzyścią dla wszystkich zaangażowanych podmiotów.

W przypadku tak dużej spółki trzeba wspomnieć o kilku zasadniczych kwestiach. Przede wszystkim to bezpieczeństwo. Importujemy 26 mln ton ropy rocznie, wyobraźmy sobie 1-2 dolary na baryłce zaoszczędzone. Daje to co najmniej 1 mld zł zaoszczędzonych z procesu uspójnienia procesu zakupów paliw w Polsce. Te pieniądze zostaną w Polsce i będą impulsem dla dalszego procesu rozwojowego.

Premier stwierdził, że w przyszłości nie wykluczone są kolejne integracje.

W zamyśle mamy plan dalszych integracji, np. przejęcia PGNiG przez Orlen, żeby zwiększyć możliwości. Przy dobrym zarządzaniu, możliwości wygenerowania EBITDA to rząd wielkości kilkunastu nawet do dwudziestu miliardów złotych. To możliwości inwestycyjne, których bardzo potrzebujemy dla zwiększenia efektywności całej polskiej gospodarki. Dlatego odeszliśmy od tego, co przez 20 lat się nie udało i weszliśmy na etap bardzo trudnych negocjacji z Komisją Europejską.

Premier podziękował za zaangażowanie w cały proces prezesowi Obajtkowi i premierowi Sasinowi.

Obserwowałem wiele fuzji. Ten proces przebiegał w sposób bardzo właściwy. To ważny kierunek budowy czempiona nie tylko polskiego, ale być może i europejskiego z ambicjami wychodzenia poza Unię Europejską. Dając takie możliwości rozwojowe zwiększamy jednocześnie bezpieczeństwo państwa. To jest przyszłość przed gospodarką polską. Przypomnę, ze dziś mamy 6-7 mld euro deficytu w handlu chemią w Polsce. To szansa na zmianę tego. Bardzo dziękuję raz jeszcze za doprowadzenie tego procesu do końca i życzę firmom LOTOS i Orlen, by wyszły z tego procesu jeszcze silniejsze – powiedział Morawiecki.

mw/ mk