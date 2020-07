Huawei reaguje na wykluczenie z brytyjskiego rynku

Przyjęliśmy tę decyzję z rozczarowaniem, ale jest ona przede wszystkim złą wiadomością dla każdego, kto w Wielkiej Brytanii korzysta z telefonu komórkowego - czytamy w oświadczeniu rzecznika Huawei w Wielkiej Brytanii

Jak ocenia brytyjski oddział Huawei, decyzja ta grozi przeniesieniem Wielkiej Brytanii na pas powolnego ruchu w kwestiach cyfryzacji, a także podniesieniem kosztów usług i pogłębieniem cyfrowych nierówności.

Zamiast dążenia do lepszych rozwiązań, rząd Wielkiej Brytanii obrał właśnie kurs na gorsze, a my zachęcamy go do ponownego rozważenia tej kwestii. Jesteśmy przekonani, że kolejne restrykcje nakładane na Huawei przez USA nie wpłynęłyby na bezpieczeństwo produktów, które oferujemy w Wielkiej Brytanii - mówi Edward Brewster, rzecznik prasowy Huawei w Wielkiej Brytanii. - Niestety, kwestia naszej przyszłości w Wielkiej Brytanii została upolityczniona – nie chodzi tu o bezpieczeństwo, a o amerykańską wojnę handlową. Przez ostatnich 20 lat Huawei koncentrował się na łączeniu ludzi i organizacji w Wielkiej Brytanii i jako odpowiedzialna firma będziemy w dalszym ciągu wspierać naszych klientów - dodaje.