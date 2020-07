Za PO o budowaniu europejskiego czempiona mogliśmy zapomnieć

Za czasów PO Orlen miał zysku 2 mld 900 mln. W ciągu 4 lat Orlen ma zysku 23 mld zł. Orlen jest stabilną firmą - ocenił we wtorkowym „Gościu Wiadomości” TVP prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. - 2015 rok wpływy do budżetu to 25 mld zł , a w 2018 ok 36 mld zł. Taka była skala patologii - dodał

Daniel Obajtek był gościem Danuty Holeckiej. Spytany o to, czy mimo tak dużego zaangażowania się PKN Orlen w walkę z pandemią koronawirusa w Polsce firmę nadal stać na tak odważne posunięcia, wymagające tak dużego kapitału prezes Orlenu powiedział, że tak, ponieważ ukrócono mafie paliwowe, które swobodnie działały za czasu PO, drenując polski kapitał i niszcząc PKN Orlen.

Dzięki temu, że proceder ukrócono, Orlen może bardzo mocno inwestować.

Orlen przeznacza w tym roku 8 mld zł na inwestycje i jeszcze dzięki temu robić akwizycje. Dzięki akwizycjom możemy wzmacniać, budować silnego czempiona europejskiego, na którego zasługujemy. Zasługujemy na polską, narodową firmę, która będzie robić przeprowadzać transformację energetyczną. Dlaczego zawsze mamy być na kolanach? Nie! Musimy bardzo mocno się budować, robić synergie, łączyć z pozostałymi spółkami, by mocno reagować i uczestniczyć w gospodarce - ocenił prezes Obajtek.

Jak ocenił, duże zaangażowanie w walkę z pandemią w Polsce uważa za obowiązek firmy.

Zawsze uważałem, że kapitał ma narodowość i taki koncerny są potrzebne. I to pokazaliśmy, że tak duży biznes jak my musi mieć ludzką twarz , i to są normalne działania społeczne.Obywatele polscy są również naszymi klientami i musimy o nich dbać w czasie kryzysu. Orlen ma bardzo dobrą sytuację finansową.

Co ważne, nie ucierpiał na tym też sport. Jak ocenił prezes Obajtek, firma nie zapomina też o sporcie. PKN Orlen to największy sponsor sportu w Polsce, a w ostatnim czasie zwiększył finansowanie sportu o 100 proc.

Komu opłaca się fuzja Orlenu z Lotosem oraz, jak dziś zapowiedziano, z PGNiG?

Wszystkim się to opłaca. Przede wszystkim polskiej gospodarce, ale i Orlenowi i Lotosowi. Musimy budować silną polska firmę. Musimy stabilizować ceny na naszych stacjach - powiedział Daniel Obajtek. - Nie możemy być w ten sposób rozgrywani. Mamy aktywa nie tylko w Polsce. Również na Litwie i również w Czechach. Czym więcej będziemy tej ropy kupować dla tego regionu, tym bardziej będziemy mieć atrakcyjniejsze ceny. To efekt skali, to optymalizacja, to proces, który wszystkim nam się opłaci - dodał.

Jak podkreślił, mowa o tej fuzji była od ponad 20 lat, od 1998 roku, ale nie było takiej odwagi, by przeprowadzić tą fuzję.

Inne koncerny są tak zbudowane, że mają taką fuzję już za sobą. Tu była wielka determinacja, moja, Orlenu, pana premiera Morawieckiego, pana premiera Sasina, pani premier Emilewicz i ta wielka determinacja doprowadziła do tego, że dziś otrzymaliśmy zgodę komisji. To nie była łatwa zgoda. To był trudny proces, ale udało się - podsumował.

Jak dodał, pełna integracja koncernów musi nastąpić, by nie dublować się w inwestycjach, by budować silny koncern, który będzie miał większe możliwości inwestycyjne i budował swoją siłę również na zewnętrznych rynkach.

Nie będziemy się dublować w inwestycjach - zapowiedział Daniel Obajtek.

Jak ocenił, za 15-20 lat być może nie będziemy używać benzyny, czy oleju napędowego, ale będziemy używać wodoru. Do tego, stwierdza, potrzebne są wielkie wydatki na badania i rozwój.

Gdyby to było zrobione wcześniej, dziś siła tego koncernu byłaby większa - skomentował Obajtek.

List intencyjny na przejęcie PGNiG, to ciężka praca, w tym ciężka praca premiera Morawieckiego.

To ważny moment. To budowa czempiona europejskiego. Mocnej firmy, która będzie miała bardzo ważne zadanie. Ta firma musi inwestować. Ta firma musi w Polsce budować transformację energetyczną. Taka transformacja kosztuje, dlatego musimy być zintegrowanym koncernem, posiadającym ropę i gaz. (…) Będziemy mieć przychodów 200 mld zł. W tej części Europy będziemy największą firmą. Dziś inwestycje w petrochemię kosztują miliardy złotych - dodał.

Jak idzie za granicą?

Czasy są trudne, ale jeżeli mówimy o aktywach w Możejkach, to tam rafineria się rozwija. Jest ona bardzo potrzebna gospodarce tam, ale też gospodarce polskiej. Zabezpieczamy tez jej produktami też rynek polski. Tory kiedyś rozebrane położono na nowo, zasypano kość niezgody - skomentował prezes PKN Orlen.

Jak zaznaczył, poziom konsumpcji paliw wzrósł w Polsce znacząco.

2015 rok do 2018 roku sama sprzedaż oleju napędowego w Polsce wzrosła o 47 proc. Przecież w Polsce w tym czasie nie wybudowaliśmy żadnych nowych aktywów rafineryjnych. Gdybyśmy nie mieli rafinerii w Koło, w Możejkach, w Litwinowie w Czechach, to mielibyśmy wielki problem zaopatrzyć rynek w Polsce. Była to strategiczna inwestycja, która się opłaci i gospodarce w Polsce i w krajach Bałtyckich - skomentował Daniel Obajtek.

