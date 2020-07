Nowe ubezpieczenie na COVID-19 i bezpośrednia pomoc chorym

Choć pandemia koronawirusa jest wydarzeniem bezprecedensowym w ostatnich latach to jednak zarówno społeczeństwa, jak i firmy starają się sobie radzić w tej niełatwej sytuacji

Wiele przedsiębiorstw włączyło się do działań na rzecz łagodniejszego przejścia przez ten niełatwy czas. Jedną z nich jest Generali, które podjęło wiele wyjątkowych działań, by wesprzeć klientów, partnerów a także tych, którzy walczą z koronawirusem na „pierwszej linii”.

Wsparcie dla szpitali

Kiedy Caritas Polska zainicjował akcję #WdzięczniMedykom to z puli ponad 100 respiratorów zamówionych przez organizację aż 48 pochodziło ze środków przekazanych właśnie przez Generali. Będąc jedną z największych firm ubezpieczeniowych na świecie Generali przekazała na ten cel łącznie 1,5 mln złotych! To bezcenne wsparcie, bowiem zamówione jeszcze w kwietniu, ratujące życie i zdrowie pacjentów maszyny są cały czas dostarczane do polskich szpitali.

W ramach Międzynarodowego Nadzwyczajnego Funduszu Generali przeznaczyliśmy 100 mln euro na walkę z koronawirusem na całym świecie. Inicjatywa ta jest namacalnym wyrazem wartości Grupy Generali. Naszym celem jest umożliwienie Polakom kształtowania bezpieczniejszej przyszłości, dbanie o ich życie i marzenia - wskazuje prezes zarządu spółek Generali Polska, Andrea Simoncelli.

Pierwszy respirator trafił do Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ w Poznaniu jeszcze w kwietniu. Inne trafiły do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, szpitali wojskowych w Szczecinie, w Wałczu oraz w Lublinie, a także do Filii w Ełku 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie.

Jest to sprzęt, który jest niezbędny do ratowania życia pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową, który będzie wspierał nas w ratowaniu ich życia nie tylko w czasie koronawirusa, ale także po zakończeniu epidemii - tłumaczy Anna Drobińska, lekarka i koordynatorka tego oddziału.

Inną inicjatywą przeprowadzoną przez ubezpieczycieli było wsparcie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA przez Generali z Axa, Nationale-Nederlanden oraz Unum wraz z Fundacją Unum. Firmy te przekazały łącznie 300 tys. złotych na sprzęt spirometryczny, w tym bodypletyzmograf. Pod tym tajemniczym określeniem kryje się urządzenie pozwalające na przeprowadzenie pełnej, zaawansowanej diagnostyki i leczenia układu oddechowego.

Z pomocą - nowa oferta!

Ale wsparcie dla szpitali i placówek zdrowia to nie wszystko, bowiem Generali wyszło też z ciekawą ofertą ubezpieczeniową dla swoich klientów. Jedną z takich ofert jest nowy produkt, stworzony w ramach Grupowego Ubezpieczenia Covid-19. Dzięki niemu pracodawca może ubezpieczyć całą swoją załogę na wypadek zarażenia się koronawirusem.

Dodatkowo, postanowiliśmy maksymalnie uprościć formalności i umożliwiliśmy zawarcie tego ubezpieczenia zdalnie - wyjaśnia Arkadiusz Wiśniewski, członek zarządu Generali TU.

W przypadku ubezpieczeń mieszkań i domów Generali czasowo zrezygnowało też z wymogu dostarczenia zaświadczeń o przeglądach budowlanych (jak wiemy w okresie lockdownu trudnych do przeprowadzenia). Generali zdecydowało, iż przyjmie odpowiedzialność za zdarzenia powstałe wskutek braku tych przeglądów.

Uproszczono też likwidację szkód, po to by skrócić czas obsługi klienta, jak również wdrożono udogodnienia dotyczące opłacania składek. W trosce o zdrowie klientów udostępniona została specjalna infolinia dedykowana pandemii, jak również możliwość zdalnych konsultacji lekarskich w formie telemedycyny.

Generali w dobie kryzysu zdrowotnego i ekonomicznego pokazało, iż biznes to nie tylko oferowanie produktu i generowanie zysku, ale też wsparcie, pomoc i otwartość na potrzeby innych. Takie postawy w obecnym, trudnym czasie warto doceniać!

Arkady Saulski