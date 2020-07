Jak poprawnie złożyć wniosek w programie "Mój Prąd"?

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że ponad 100 tys. osób złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Mój Prąd”, z czego połowa została złożona przez internet

Osoby, które wezmą udział w programie mogą liczyć do 5 tys. dofinansowania, które pokrywa do 50 proc. kosztów montażu i zakupu mikroinstalacji.

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski zaznacza, że z miesiąca na miesiąc z dofinansowania korzysta coraz więcej osób, a od początku lipca bieżącego roku wnioski online złożyło 6,5 tys. osób. W sumie, od dnia uruchomienia e-usługi, złożono ok. 52 tys. wniosków.

Chcąc otrzymać dotację trzeba wykonać cztery kroki. Na początku, trzeba zakupić i zamontować mikroinstalację fotowoltaiczną. Następnie, oczekuje się na instalację, przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego. Krok trzeci to podpisanie umowy dwustronnej z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej. Na koniec, składa się przez internet wniosek o dofinansowanie. Trzeba mieć na uwadze, że instalacja nie może być przyłączona przed 23 lipca 2019 r.

By złożyć wniosek prawidłowo, należy wcześniej przygotować elektroniczne wersje kopii faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, opatrzoną adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd” oraz oświadczenie o dokonanej wpłacie. Ostatnim wymaganym dokumentem jest zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano.

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że udział w programie „Mój Prąd” to- oprócz możliwości otrzymania dofinansowania- duży krok ku poprawie jakości powietrza. Podaje, że dzięki tej inicjatywie zredukowano emisję dwutlenku węgla o 234 086 400 kg rocznie.

PAP, ep