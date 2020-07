Dzień na GPW: Indeksy odbiły po spadkach

Notowaniom na GPW sprzyjała poprawa globalnego sentymentu, dzięki czemu główne indeksy odrobiły część wtorkowych spadków. Analitycy zwracają uwagę na relatywnie mniejsze wzrosty na indeksie małych spółek, który w ostatnim czasie regularnie wyznaczał nowe dwuletnie maksima

Wzrosty na NASDAQ oraz mocniejsze na S&P 500 negują poniedziałkowe spadki, co sprzyjało poprawie sentymentu. W USA trwa sezon wyników, a lepsze od oczekiwań dane podał bank JP Morgan, co inwestorzy odebrali pozytywnie. Jednocześnie dolar osłabiał się względem euro, a jest to czynnik sprzyjający rynkom wschodzącym. Z tej poprawy skorzystał także WIG20, a w nim również CD Projekt, który ostatnio radził sobie gorzej. Do wzrostów dołączyły się również banki i być może wskazuje to na zmianę sentymentu wobec sektora. W dół poszedł Orlen, być może inwestorzy uwzględniali szereg informacji z ostatnich dni - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities.

Kozłowski zwrócił uwagę, że WIG20 wybronił wsparcie na 1.739 pkt i utrzymuje się powyżej niego, co może być przymiarką do wybicia się górą z konsolidacji.

sWIG80 był lekko na minusie w porównaniu do innych indeksów. Widać pewną rozbieżność wobec tego, co notowano w II kw., kiedy to małe spółki zachowywały się lepiej. Być może to wskazuje na to, że zapomniany wcześniej przez inwestorów WIG20 da o sobie znać również na kolejnych sesjach - dodał.

Na środowym zamknięciu WIG20 zyskał 1,3 proc., osiągając poziom 1.794,78 pkt., WIG zwyżkował o 1,12 proc. do 51.008,62 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,9 proc. do 3.604,36 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,12 proc. do 14.121,91 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.213 mld zł, z czego 953 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX szedł w górę o 2 proc., a S&P 500 zyskiwał około 1 proc.

12 z 15 indeksów sektorowych na GPW zakończyło dzień na plusie. Najmocniej wzrósł WIG-Games i zyskał blisko 3 proc., z kolei 2 proc. stracił segment leków.

W WIG20 najmocniej, bo o 3,1 proc. wzrósł kurs CD Projektu, kończąc tym samym serię siedmiu spadków z rzędu.

Po około 3 proc. wzrosły również PGNiG i Pekao.

Kurs PGNiG rósł drugi dzień z rzędu, po tym jak Orlen podał, że podpisał ze Skarbem Państwa list intencyjny dot. procesu przejęcia kontroli kapitałowej nad PGNiG. Struktura transakcji nie została jeszcze określona.

Notowania Orlenu i Lotosu traciły najmocniej w WIG20 i poszły w dół odpowiednio o 1,7 i 2,9 proc. We wtorek Komisja Europejska zatwierdziła warunkowe przejęcie Lotosu przez Orlen, a kurs Lotosu na zamknięciu wzrósł o 7 proc.

Na szerokim rynku Kozłowski zwrócił uwagę na 13 proc. spadek Biomedu-Lublin.

Do wczoraj od początku roku kurs wzrósł o ponad 1000 proc. Ciężko powiedzieć czy środowy spadek będzie trwały, jednak po takim wzroście korekta wydaje się zasadna - powiedział.

Zarząd Biomedu-Lublin podał po zamknięciu wtorkowych notowań, że zdecydował o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty akcji serii R oraz uchyleniu uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, ponieważ nie została uzyskana satysfakcjonująca dla spółki cena emisyjna. Akcjonariusze podpisali term sheet w sprawie udzielenia spółce pożyczki w wysokości 16 mln zł.

Mocne wzrosty odnotowały akcje CI Games - w górę o 20 proc. przy obrotach przekraczających 15 mln zł, Rafako - o 12 proc. i Mercator Medical - o 8 proc.

Kurs Mercatora wyznaczył nowe maksimum na poziomie 153,5 zł, a CI Games jest najwyżej od ponad 3 lat przy kursie 1,98 zł.

Wśród małych spółek daje się zauważyć dużą zmienność. Widać, że inwestorom podoba się CI Games. Co prawda gra Sniper Ghost Warrior Contracts zwróciła się, jednak po długim czasie, a spółka ma kłopot z realizacją swoich obietnic - ocenił Kozłowski. Jeśli chodzi o Mercator Medical, to dopóki nie ma szczepionki na COVID-19, otoczenie rynkowe, w którym rosną obawy o drugą falę pandemii zdają się sprzyjać spółce sprzedające jednorazowe rękawice Inwestorzy mogą także grać pod wyniki za II kw. - dodał.

Czytaj też: Spółki z GPW też mają problemy regulowaniem płatności

PAP/KG