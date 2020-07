Samsung zapowiada sieć 6G. Niedaleka perspektywa wdrożenia

Sieć 6G w ciągu dziesięciu lat? Tak prognozują inżynierowie Advanced Communications Research Center, laboratorium, które należy do Samsunga

Możemy obserwować jak największe kraje na świecie powoli wdrażają sieć 5G. Nowa przepustowość ma pozwolić na usprawnienie technologii IoT - czyli Internetu Rzeczy. Wpłynie też znacząco ogólnie na szybkość funkcjonowania internetu. Pojawiły się jednak już prognozy odnośnie kolejnego etapu w rozwoju sieci.

Według badaczy nowa technologia może zadebiutować na rynku w 2028 r. w formie komercyjnej, zaś jej powszechną dostępność przewiduje się na rok 2030. Zgodnie z przewidywaniami możliwości sieci 6G będą nieporównywalnie większe niż obecnie stosowane rozwiązania, a także nie w pełni wdrożona jeszcze technologia 5G - czytamy na Wirtualne Media.

Sieć 6G to jednak będzie nie tylko zdecydowanie większa szybkość transferu danych. Ma pozwolić np. na… przesyłanie zaawansowanych hologramów pomiędzy urządzeniami mobilnymi. Brzmi to trochę jak motyw z filmów science fiction. Ale może się okazać, że nowe, zaawansowane technologie zawitają do nas wcześniej niż nam się wydaje.

Wirtualne Media/KG