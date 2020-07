Wielkie oszustwo w Poznaniu – zatrzymania CBA

Zarzut oszustwa co najmniej 1466 osób na kwotę nie mniejszą niż 250 mln zł przedstawiono dwóm osobom w związku ze śledztwem dotyczącym emisji obligacji na łączną kwotę ok. 530 mln zł – podała w czwartek Prokuratura Regionalna w Poznaniu.

W wydanym komunikacie poinformowano, że prokuratura nadzoruje prowadzone przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, śledztwo ws. emisji obligacji przez różne spółki okresie od 20 kwietnia 2018 r. do 23 marca 2020 r.

Prokuratura podała, że na jej polecenie, we wtorek funkcjonariusze CBA zatrzymali dwie osoby, którym zarzucono popełnienie oszustwa „mającego polegać na doprowadzeniu, co najmniej 1466 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie nie mniejszej niż 250 mln zł, wpłaconych tytułem nabycia obligacji emitowanych przez spółki, w których podejrzani pełnili funkcje zarządcze”.

Podejrzani oferowali klientom indywidualnym inwestycje m.in. w obligacje na rynku nieruchomości i kupno udziału w spółkach celowych. „Spółki te miały wyemitować do końca 2019 r. obligacje na kwotę nie mniejszą niż 531 mln zł. Z poczynionych ustaleń wynika, że znaczna część środków finansowych pozyskanych z emisji obligacji nie była przeznaczana na cele wskazane w warunkach emisji, i z reguły transferowano je na konta innych, powiązanych osobowo spółek” - podała Prokuratura.

Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Grozi im do 10 lat więzienia. Prokuratura podała, że sprawa oszustw ma charakter rozwojowy i nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

Czytaj także: Celebryci padli ofiarą ataku hakerskiego

Czytaj także: Hakerzy polują na finanse Polaków

PAP (Autor: Szymon Kiepel)/gr