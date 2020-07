Bułgaria przedłuża stan epidemiczny

Bułgarski rząd przedłużył nadzwyczajny stan epidemiczny do 31 lipca w związku z utrzymującym się wzrostem liczby zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby odnotowano 232 kolejne przypadki SARS-CoV-2, sześć osób zmarło - podał w czwartek resort zdrowia

Przedłużeniu stanu epidemicznego nie towarzyszą nowe restrykcje; ograniczenia zostały wręcz dodatkowo rozluźnione. Od czwartku osoby przyjeżdżające do Bułgarii z 29 krajów, w tym z Wielkiej Brytanii, nie muszą poddawać się kwarantannie.

Ma to według władz ożywić wymianę turystyczną, która obecnie praktycznie zamarła. Nie wiadomo jednak, na ile będzie to skuteczne, zważywszy, że wiele państw zaliczyło Bułgarię do krajów ryzyka epidemicznego i wprowadziło zakaz podróży albo kwarantannę dla osób przybywających z tego kraju.

Według ostatnich danych ministerstwa zdrowia od wybuchu epidemii w Bułgarii zakażonych zostało 7877 osób, a zmarło 289. 3841 osób uważa się za wyleczone. Hospitalizowane są 572 osoby, w tym 28 na oddziałach intensywnej terapii.

Rośnie liczba zakażonych pracowników służby zdrowia; obecnie jest ich 542, o sześć więcej niż w poprzedniej dobie.

Czytaj też: Koronawirus: Brazylijski rekord - 2 mln zarażonych!

PAP/KG