Zagraniczni klienci pytają o nieruchomości w Polsce

Zainteresowanie rynkiem mieszkaniowym jest generowane nie tylko przez rodzimych nabywców. Zapytania dotyczące bieżącej oferty spływają z całego świata. Jak wygląda w praktyce czołówka najczęstszych przedstawicieli krajów zainteresowanych zakupami mieszkaniowymi w Polsce?

Według statystyk sieciowej agencji nieruchomości Metrohouse najczęstszymi zagranicznymi gośćmi na stronie internetowej firmy są reprezentanci Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. – Czołówka nie zmienia się od lat. Licznie reprezentowani są także mieszkańcy Norwegii i Holandii, mówi Marcin Jańczuk z Metrohouse.

Wejścia na stronę w dużej mierze odzwierciedlają kierunki emigracji zarobkowej Polaków. W zestawieniu 10-ciu krajów, które najczęściej poszukują nieruchomości w Polsce próżno szukać reprezentantów pozaeuropejskich państw. – Poza USA, gdzie wejścia są generowane głównie z największych ośrodków polonijnych, m.in. Chicago, Denver, Los Angeles czy Nowy Jork nie znajdziemy dużej reprezentacji innych dalekich krajów, mówi Marcin Jańczuk. To pokazuje, że choć istnieje spora grupa potencjalnych inwestorów z zagranicy, kierunki aktywności wskazują na duże zainteresowanie ze strony osób, które wyjechały z Polski do innych krajów europejskich w poszukiwaniu pracy. Zresztą takie osoby bardzo często inwestują w Polsce w nieruchomości, które w porównaniu do innych zachodnioeuropejskich cen, są mimo wszystko nadal relatywnie niedrogie.

Lokata w pierwszej 10-tce / autor: Metrohouse Franchise S.A.

Co ciekawe, najczęściej wizyty na stronie www z poszczególnych części świata nie przekładają się na realne zainteresowanie, którego odzwierciedleniem jest współpraca z agentem nieruchomości. Doskonały przykład to statystyki dotyczące zarejestrowanych zagranicznych klientów, którzy współpracują z pośrednikami Metrohouse. – Najczęstszymi zagranicznymi klientami byli Ukraińcy, którzy w Polsce nie tylko poszukują nieruchomości do wynajmu, ale też coraz częściej do zakupu, mówi Marcin Jańczuk z Metrohouse. Liczba obsługiwanych Ukraińców jest kilkukrotnie większa niż drugiej w zestawieniu nacji – Chińczyków, którzy coraz częściej poszukują w Polsce domów i mieszkań do zakupu.

Wśród najczęściej obsługiwanych zagranicznych klientów znajdziemy także Białorusinów oraz Niemców. W zestawieniu na wysokiej pozycji znajdują się obywatele Indii, którzy w Polsce są coraz częściej zatrudniani na budowach, w branży kurierskiej, ale także na wyspecjalizowanych pozycjach w branży IT. W pierwszej dziesiątce klientów pojawiają się także obywatele Rosji, Włoch, Turcji, Wielkiej Brytanii, czy Wietnamu.

W większości obywatele innych państw poszukują do zakupu mieszkań (78 proc. wszystkich klientów). 17 proc. obcokrajowców składa zapytania dotyczące domów. Niewielu z nich interesuje się rynkiem działek.