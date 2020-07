Prezentacja polskiego auta elektrycznego coraz bliżej [VIDEO]

ElectroMobility Poland rozpala zmysły ciekawych jak będzie wyglądał polski samochód elektryczny. Spółka opublikowała film pokazujący reakcję osób uczestniczących w badaniach „car clinic”, którzy jako jedni z pierwszych mogli zobaczyć polskie elektryczne auta, jeszcze przed ich premierą online. Już 28 lipca polskie elektryki będą mogli go zobaczyć wszyscy

Krótki film trwa niecałe dwie minuty. Na razie widzimy tylko dwie sylwetki aut zasłonięte płachtą, spod których delikatnie przebija światło reflektorów. Auta są dwa, z tego co widać będą to hatchback i SUV. Bohaterami filmu są również Polacy, którzy mieli okazję zobaczyć auta jeszcze przed ich premierą. To uczestnicy badań „car clinic”, przeprowadzonych na zlecenie ElectroMobility Poland przez Kantar Polska.

To bardzo istotny moment. Skonfrontowaliśmy efekty naszej pracy z wyobrażeniami klientów i ich reakcje potwierdzają, że idziemy dobrą drogą. Reakcje respondentów pokazują, że nawet sceptycy zaczynają trzymać kciuki za polską markę samochodów elektrycznych, kiedy mogą lepiej poznać nasz projekt i z bliska obejrzeć pierwsze modele naszych aut. To wielka motywacja na kolejne lata i do dalszych działań na rzecz uruchomienia seryjnej produkcji – podkreśla Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland.

Prezentowany hatchback ma być prototypem demonstracyjnym, czyli modelem zwiastującym realny wygląd auta, które może trafić do produkcji. SUV, to show car, czyli pojazd stworzony z myślą o prezentacji. Finalnie auto nie musi właśnie tak wyglądać, co więcej, nie musi nawet trafić do produkcji, ma po prostu pokazać możliwości i przyciągać uwagę. Według zapowiedzi mają być to auta z segmentu C i C-SUV.

Jak twierdzą twórcy, ale także ci, którzy widzieli już pojazdy, mają one „wyjątkowy design oraz rozwiązania technologiczne, które spełnią światowe standardy”. Przy projektowaniu prototypów pracowało włoskie Torino Design, a konsultantem przy projekcie był Tadeusz Jelec, wieloletni pracownik Jaguar Design Studio. Integratorem technicznym jest niemiecki Edag Engineering.

Opublikowany film z badań poprzedza prezentację polskich aut elektrycznych, która odbędzie się online już 28 lipca. O szczegółach transmisji spółka poinformuje na swoich kanałach w mediach społecznościowych na kilka dni przed premierą. Podczas premiery poznamy też logo i nazwę marki, pod którą auta będą produkowane.

