Obama, Gates i wielu innych ofiarami ataku na Twitterze

W środę wieczorem na Twitterze przeprowadzono skoordynowany atak na konta wielu biznesmenów i polityków. Podszywając się pod znane i wpływowe osoby, oszuści prosili o wpłatę pieniędzy w bitcoinach, w celu ‘’podwojenia kwoty i przekazania na rzecz walki z COVID-19’’, jednocześnie podając adres swojego portfela. Cyberprzestępcy zebrali równowartość prawie 120 tysięcy dolarów!

Wśród „ofiar” ataku znaleźli się m.in. były prezydent USA Barack Obama, Kanye West, Kim Kardashian West, Warren Buffett, Jeff Bezos czy Mike Bloomber. Na ich profilach pojawiły się podobne wpisy promujące bitcoiny.

Wpis u Billa Gatesa / autor: Twitter Wpis u Baracka Obamy / autor: Twitter

Twitter na razie wciąż bada sprawę. Przyjęli tezę, że najpierw zaatakowani zostali tak naprawdę wewnętrzni pracownicy, którzy mieli dostęp do systemowych narzędzi. Szybko zablokowano konta, które zostały zhakowane, uniemożliwiając dalsze działanie cyberprzestępcom.

To był trudny dzień dla nas. Czujemy się okropnie po tym co się wydarzyło. - skomentował CEO Jack Dorsey.

Co ważniejsze ofiarami padli nie tylko znani właściciele kont, ale również tysiące osób dających się nabrać na fałszywe wpisy. W ocenie specjalistów to największe włamanie w historii tej firmy.

To nie pierwszy raz, kiedy prywatność użytkowników platformy społecznościowej została naruszona przez jej pracowników, ani też pierwszy raz, kiedy to pracownicy Twittera są odpowiedzialni za ujawnianie danych wrażliwych. Konto prezesa Twittera, Jacka Dorseya, zostało naruszone już kilka miesięcy temu po przejęciu jego numeru telefonu. W zeszłym roku z kolei dwóch pracowników zostało oskarżonych o nadużywanie dostępu do wewnętrznych zasobów Twittera i pomaganie Arabii Saudyjskiej w szpiegowaniu dysydentów mieszkających za granicą. - komentuje wydarzenie Lotem Finkelstein, szef działu wywiadu zagrożeń w Check Point Software Technologies