Poznaliśmy firmy chętne do zaprojektowania obwodnicy Łącka

W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, z perspektywą do 2025 r., w realizacji i na etapie przetargu jest 161 inwestycji. Ich wartość to 81,1 mld zł, a łączna długość dróg to 2142 km - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.