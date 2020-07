Ardanowski: Kupuj Świadomie to wyraz budowania patriotyzmu

Do programu kampanii Kupuj Świadomie” dołączają nowe podmioty i budują patriotyzm gospodarczy - powiedział w piątek minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego dot. wspólnych działań promujących patriotyzm konsumencki między KOWR a spółkami Skarbu Państwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzą akcje #KupujŚwiadomie” i #ProduktPolski. Organizatorzy promują patriotyzm konsumencki, kładąc szczególny nacisk na zwiększenie rozpoznawalności znaku „PRODUKT POLSKI”. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podpisał w piątek list intencyjny ws. działań promujących kupowanie produktów polskich, ze spółkami nadzorowanymi przez MAP: Pocztą Polską, spółkami PKP, PKS Polonus Warszawa.

Cieszy mnie, że do kampanii #KupujŚwiadomie przyłączają się nowe produkty. To wyraz budowania gospodarczego patriotyzmu. Dzięki polskim rolnikom mamy zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe, które niektórzy docenili dopiero teraz w czasie pandemii. Szkoda, że nie dociera jeszcze do nas do wszystkich. Rozszerzenie kampanii o nowe podmioty, to także rozszerzenie kanałów dystrybucji wspaniałej polskiej żywności. Po latach wstydzenia się tego, co polskie przyszedł wreszcie czas na śmiałe demonstrowanie walorów naszej żywności - mówił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.