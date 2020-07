Australia: naukowcy opracowali szybki test na obecność Covid-19

W Australii opracowano przełomowy test, który może określić nową infekcję koronawirusem w ok. 20 minut przy użyciu próbek krwi

Naukowcy z Uniwersytetu Monasha w Melbourne na łamach fachowego pisma „ACS Sensors” poinformowali, że ich test jest w stanie określić, czy ktoś jest aktualnie zarażony COVID-19 i czy był zakażony juz w przeszłości.

Agencja Reuters podaje, że test wykorzystuje 25 mikrolitrów osocza z próbek krwi. Szuka zlepienia się czerwonych ciałek krwi, które wywołuje koronawirus. Badacze informują, że oprócz identyfikacji osób zakażonych COVID-19, test ten, może dodatkowo określić, czy pacjent został niedawno zakażony wirusem po ustąpieniu infekcji. Naukowcy twierdzą, że co godzinę można badać setki próbek. Liczą, że można je wykorzystać do wykrywania przeciwciał wytworzonych w odpowiedzi na szczepienie, by wspomóc badania kliniczne.

Zespołem badawczym kierował Wydział Inżynierii Chemicznej BioPRIA i Uniwersytetu Monasha, w tym naukowcy z ARC Center of Excellence in Convergent BioNano Science and Technology (CBNS).

PAP, ep