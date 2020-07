Arriva ze zgodą ZTM. Jej autobusy wracają na stołeczne ulice

18 lipca autobusy Arrivy będą mogły wrócić na stołeczne ulice. Jest to efekt testów wśród kierowców na obecność substancji psychoaktywnych, szkoleń i dodatkowej edukacji. W ciągu ostatniego miesiąca doszło do dwóch poważnych wypadków z udziałem jej kierowców

Po dwóch zdarzeniach drogowych z udziałem kierowców firmy Arriva Bus Transport Polska, 7 lipca Zarząd Transportu Miejskiego zawiesił współpracę z operatorem – 125 autobusów tej firmy podstawianych w ramach zawartych kontraktów przestało wyjeżdżać na trasy. Zdecydowaliśmy, że dopiero po przedstawieniu przez spółkę dowodów lub okoliczności potwierdzających zdolność do bezpiecznego świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego, realizacja kontraktów będzie mogła być wznowiona. Od soboty, 18 lipca autobusy Arrivy będą ponownie obsługiwały pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego. Decyzja taka zapadła po przedstawieniu przez władze firmy raportu z działań naprawczych podjętych przez spółkę. Do wtorku, 14 lipca wśród pracowników Arrivy zostało wykonanych 489 testów na obecność substancji psychoaktywnych. Testy przeprowadzono wśród 457 z 564 zatrudnionych kierowców. Wszystkie dały wynik negatywny. Pozostałe osoby prowadzące pojazdy nie zostały przebadane z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Testy zostaną wykonane po powrocie pracowników do pracy, ale przed rozpoczęciem przez nich obowiązków służbowych – kierowca bez wykonanego testu nie wsiądzie za kierownicę miejskiego autobusu. Testy wykonywało niezależne laboratorium. - czytamy w oświadczeniu ZTM.

Pod koniec czerwca w Warszawie doszło do wypadku autobusu miejskiego, który przebił barierki i spadł z wiaduktu na trasie S8. Bilans wypadku to jedna ofiara śmiertelna - 70-letnia kobieta - oraz kilkanaście osób poszkodowanych, w tym cztery ciężko ranne. W akcji ratunkowej uczestniczyło m.in. 17 zespołów ratownictwa medycznego i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Z kolei na początku lipca na ulicy Klaudyny na warszawskich Bielanach autobus miejski zderzył się z czterema samochodami osobowymi. W wyniku zdarzenia jedna osoba została przewieziona do szpitala. Kierowca był pod wpływem narkotyków.

KG