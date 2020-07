Emilewicz: będzie „szybka ścieżka”' dla inwestorów VIP z zagranicy

Rząd przygotowuje „szybką ścieżkę” dla inwestorów zagranicznych, którzy planują wielkoskalowe inwestycje w Polsce – powiedziała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Projekt odpowiedniej ustawy ma być gotowy jeszcze w tym roku

Jak mówiła wicepremier, rząd przygotowuje projekt regulacji w tym zakresie i jeszcze w tym roku zostanie on przyjęty przez Radę Ministrów.

To ma być szybka ścieżka obsługi dla inwestorów od pewnego poziomu inwestycji. Wiemy, że wielkoskalowe inwestycje wymagają nie tylko uzyskiwania szeregu pozwoleń. Jeżeli są to inwestycje zagraniczne to dodatkową przeszkodą na początku często są język i brak znajomości architektury systemu administracyjnego w Polsce - powiedziała Emilewicz dziennikarzom po konferencji na temat amerykańskich inwestycji w Polsce.