Szczyt UE: przerwa na konsultacje szefów państw

Szef Rady Europejskiej Charles Michel zarządził przerwę w sobotę, w drugim dniu obrad szczytu UE w Brukseli, żeby zorganizować konsultacje między przywódcami - podał rzecznik Rady Barend Leyts

Po godz. 11 w sobotę rozpoczął się drugi dzień obrad. W piątek, pomimo 14 godzin rozmów w różnych formatach, przywódcy nie zdołali porozumieć się w sprawie wieloletniego budżetu i funduszu odbudowy po kryzysie związanym z koronawirusem.

Tymczasem w sobotę rano Michel przedstawił nową propozycję funduszu odbudowy. Całkowita jego suma w wysokości 750 mld euro miałaby się nie zmienić, ale inna byłaby jego konstrukcja niż zakładano wcześniej. Kwota, jaka w sumie mogłaby trafić do krajów w formie grantów, miałaby sięgnąć 450 mld euro, z czego 325 mld byłoby w specjalnym funduszu odbudowy i odporności. 300 mld euro w tym samym funduszu miałoby formę pożyczek. Do kwoty 625 mld euro doszłoby jeszcze 125 mld euro w innych instrumentach.

Ma to być propozycja kompromisowa, która ma zadowolić „kraje oszczędne” oraz pozostałych.

Przed nami jeszcze długa droga. To normalne, że proces negocjacyjny tyle trwa. Najnowsza propozycja Michela jest dopiero pierwszym krokiem we właściwym kierunku. Jutro będziemy wiedzieć, czy udało się uzgodnić wszelkie kwestie. Pozostało jeszcze sporo spraw do rozstrzygnięcia między przywódcami - ocenia holenderski dyplomata.