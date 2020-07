gov.pl ostrzega: Paszport Polsatu to nie dokument wyjazdowy

Serwis gov.pl przypomina turystom udającym się do Chorwacji, że mimo iż ten kraj należy do Unii Europejskiej, to nie należy do strefy Schengen. W związku z tym przy przekraczaniu granicy prowadzone są kontrole graniczne

By przekroczyć granice potrzebny jest dowód osobisty lub paszport . Jaką urzędnicy na ilustracji do informacji zatytułowanej „Ważna informacja dla turystów”, takim dokumentem nie może być… Paszport Polsatu.

Wjazd do Chorwacji możliwy jest wyłącznie na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Obowiązek ten dotyczy nawet najmłodszych podróżnych. Żaden inny dokument, ani zaświadczenie, nie może zastąpić ww. dokumentów podróży – przypominają urzędnicy.

Czym był Paszport Polsatu? Przypominamy, bo nie wszyscy już pamiętają. „Paszport Rodzinny Klubu Polsatu” był programem lojalnościowy telewizji Polsat, a jego charakterystycznym elementem były imitujące paszporty książeczki. Program lojalnościowy Paszport Polsatu został zainicjowany we wrześniu 1996.

Paszporty Polsatu rozesłano do ponad 13 mln gospodarstw domowych. Każdy paszport miał serię oraz indywidualny, sześciocyfrowy numer. Pozwalały one na uczestnictwo w konkursach, festynach oraz imprezach organizowanych przez Polsat.

Paszport Polsatu oceniany jest jako największa akcja promocyjna i najpopularniejsza marketingowa zabawa w historii polskiej telewizji. Z czasem PP zaczęto określać jako kultowy. Sama książeczka zyskała wartość kolekcjonerską i na aukcjach internetowych osiąga wartość nawet kilkuset złotych.

mk

