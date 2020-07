W USA znów rośnie liczba zakażonych koronawirusem

W Stanach Zjednoczonych w kolejny raz odnotowano dobowy rekord wykrytych zakażeń SARS-CoV-2. W ciągu minionych 24 godzin zdiagnozowano 77 638 takie przypadki - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore

Poprzedni dobowy rekord odnotowano w czwartek. Uniwersytet Johnsa Hopkinsa informował o 75 255 zakażeniach. Równocześnie w ciągu minionej doby z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych zmarło 927 osób. Tym samym bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 139 128.

Od kilku tygodni Stany Zjednoczone mierzą się z wybuchem epidemii na południu i zachodzie kraju. Tylko na Florydzie jest już łącznie więcej wykrytych przypadków niż we Włoszech. W Teksasie i Arizonie lokalne władze zamówiły specjalne ciężarówki chłodnie do przechowywania zwłok, by odciążyć kostnice.

W piątek prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie zamierza wprowadzić federalnego obowiązku noszenia maseczek w miejscach publicznych.

Nie zgadzam się z tym, że jeśli każdy nosiłby maseczkę, to (epidemia) skończyłaby się - stwierdził Trump w rozmowie z telewizją Fox News.

Amerykanie coraz bardziej nieprzychylnie patrzą jak Trump zarządza reakcją USA na epidemię. Już 60 proc. z nich krytycznie ocenia przywódcę Stanów Zjednoczonych - wynika z opublikowanego w piątek sondażu dla „Washington Post” i ABC News. Działania prezydenta w sprawie koronawirusa popiera jedynie 38 proc. obywateli.

PAP/ mk

