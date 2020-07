Sławomir N. zatrzymany! W tle Ukraina i były komandos GROM!

Były minister transportu Sławomir N. został w poniedziałek zatrzymany w związku z podejrzeniem korupcji, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i prania brudnych pieniędzy - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Mirosława Chyr.

Jak informuje prokuratura, zatrzymanie N. to efekt. międzynarodowego śledztwa prowadzonego przez wspólny zespół prokuratorów z Polski i Ukrainy a także funkcjonariuszy CBA oraz ukraińskiej służby antyantykorupcyjnej NABU.

„Zespół ten powstał z uwagi na transgraniczny charakter działalności zorganizowanej grupy przestępczej” - zaznacza Chyr. Dodaje, e oprócz Sławomira N. zostały zatrzymane jeszcze dwie osoby.

Jak podaje CBA, zatrzymnani to Dariusz Z., b. dowódca JW „GROM” i gdański bizneman Jacek P.

Po doprowadzeniu do Prokuratury Okręgowej w Warszawie Sławomir N. ma usłyszeć sześć zarzutów dotyczących okresu, gdy kierował ukraińską Państwową Służbą Dróg Samochodowych – Ukrawtodor.

AKTUALIZACJA

Gdańskie CBA zatrzymało wraz z byłym ministrem transportu Sławomirem N. byłego dowódcę JW GROM Dariusza Z i przedsiębiorcę z Gdańska Jacka P. – poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

„Gdańskie @CBAgovPL zatrzymało b. posła na Sejm RP, b. min. transportu, byłego szefa ukraińskiej Państwowej Służby Dróg Samochodowych (Ukravtodor) Sławomira N., a także Dariusza Z., b. dowódcę JW GROM i przedsiębiorcę z Gdańska Jacka P. Szczegóły wkrótce!" – napisał w poniedziałek na Twitterze rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Wcześniej Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o zatrzymaniu w poniedziałek Sławomira N. Były minister transportu został zatrzymany w związku z podejrzeniem korupcji, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i prania brudnych pieniędzy.

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Mirosława Chyr, zatrzymanie N. to efekt międzynarodowego śledztwa prowadzonego przez wspólny zespół prokuratorów z Polski i Ukrainy, a także funkcjonariuszy CBA i ukraińskiej służby antykorupcyjnej NABU.

AKTUALIZACJA

Komunikat CBA

Były minister transportu zatrzymany za korupcję i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Funkcjonariusze CBA z Delegatury w Gdańsku zatrzymali trzy osoby podejrzane o korupcję oraz działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Wśród zatrzymanych są: Sławomir N. – były poseł na Sejm RP, były Minister Transportu i były Szef Państwowej Służby Dróg Samochodowych Ukrainy – Ukravtodor, Dariusz Z. – były dowódca JW 2305 „GROM” i Jacek P., gdański przedsiębiorca. Zatrzymani zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty. Śledztwo dotyczy podejrzenia działań korupcyjnych oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo prowadzone jest jednocześnie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Prokuraturę Okręgową w Warszawie a także Specjalną Prokuraturę Antykorupcyjną w Kijowie oraz Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy.

AKTUALIZACJA

W poniedziałek w godzinach popołudniowych planowane jest przeprowadzenie czynności procesowych z udziałem zatrzymanego b. ministra transportu Sławomira N. - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Mirosława Chyr.

Chyr zaznaczyła, że do zatrzymania byłego ministra transportu Sławomira Nowaka oraz dwóch innych osób doszło w poniedziałek w godzinach porannych. Zatrzymania - jak zaznaczyła - zostały przeprowadzone w związku ze sprawą dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz przyjmowania korzyści majątkowych i osobistych.

„Dzisiaj w godzinach popołudniowych planowane jest przeprowadzenie czynności procesowych z udziałem zatrzymanych osób. Po doprowadzeniu do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatrzymane osoby usłyszą zarzutu, a następnie zostaną przesłuchane w charakterze podejrzanych” - poinformowała w poniedziałek w TVP Info Mirosława Chyr.

Dodała, że pora przesłuchania może się zmienić z uwagi na to, że obecnie trwają jeszcze czynności procesowe. Jak sprecyzowała, chodzi o przeszukania.

Chyr poinformowała również, że zostały już sporządzone postanowienia o przedstawieniu zarzutów. „Procedura wygląda w ten sposób, że po zatrzymaniu osoby, prokurator ogłasza zarzuty i przesłuchuje te osoby w charakterze podejrzanego. Następnie prokurator podejmuje decyzję co do zastosowania środków zapobiegawczych wobec osób, które wówczas wchodzą już w rolę procesową podejrzanych” - zaznaczyła.

Na pytanie o to, czy w stosunku do zatrzymanych będą skierowane do sądu wnioski o areszt tymczasowy odpowiedziała, że „jest to zdecydowanie przedwczesny etap”. „Myślę, że na takie pytania będę mogła odpowiedzieć po przeprowadzeniu czynności procesowych z zatrzymanymi osobami” - wskazała.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała w poniedziałek rano o zatrzymaniu byłego ministra transportu Sławomira Nowaka oraz byłego dowódcy JW 2305 „GROM” Dariusza Zawadki. Razem z nimi zatrzymano gdańskiego biznesmena Jacka P. Wszyscy trzej są podejrzewani są o korupcję oraz działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

Zatrzymania to efekt międzynarodowego śledztwa prowadzonego przez wspólny zespół prokuratorów z Polski i Ukrainy a także funkcjonariuszy CBA oraz ukraińskiej służby antykorupcyjnej NABU.

AKTUALIZACJA

Kim jest Dariusz Zawadka - zatrzymany komandos?

Obok byłego ministra transportu CBA zatrzymało w poniedziałek byłego dowódcę jednostki wojskowej GROM Dariusza Zawadkę w związku z podejrzeniem korupcji. Oprócz służby w wojsku zatrzymany pełnił też stanowiska kierownicze w spółkach energetycznych.

Zawadka większość swojej zawodowej kariery spędził w jednostce wojskowej GROM. Służył tam w latach 1991-2004 oraz 2008-10. Podczas służby przeszedł wszystkie szczeble od operatora sekcji bojowej do dowódcy jednostki. Był też uczestnikiem wielu misji i operacji bojowych poza krajem m.in. w Kosowie, na Haiti oraz Iraku. Od 2008 r. zarządzał jednostką GROM.

Latem 2010 r. Zawadka zrezygnował ze stanowiska. Po odejściu z wojska Zawadka był m.in. dyrektorem d.s. kontroli i bezpieczeństwa w PGE Energia Jądrowa oraz doradcą prezesa Przedsiębiorstwa Poszukiwań Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic”. Piastował też stanowisko dyrektorem biura bezpieczeństwa i prewencji, a następnie wiceprezesa Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) „Przyjaźń”.

Zawadka był też uczestnikiem jednej z rozmów kompromitujących rząd PO-PSL ujawnionych latem 2014 r. przez tygodnik „Wprost”. Po tych publikacjach wybuchła głośna afera podsłuchowa. Jak podawał wtedy tygodnik, Zawadka w lutym 2014 r. był uczestnikiem rozmowy, w której brali udział też b. minister transportu Sławomir Nowak i Andrzej Parafianowicz, były wiceminister finansów i były szef Głównego Inspektoratu Informacji Finansowej. Rozmowa miała dotyczyć kontroli finansów żony Nowaka.

Po publikacjach „Wprost” Zawadka złożył w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ws. podsłuchu upublicznionych rozmów. Zeznając później w tej sprawie przed sądem mówił, że nie wyrażał zgody na nagrania.

Zawadka jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Akademii Obrony Narodowej, a także Canadian International Management Institute Harvard Business School-Management i studiów menadżerskich w Szkole Głównej Handlowej. Był wielokrotnie odznaczany, w tym Krzyżem Zasługi za Dzielność.

