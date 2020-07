W realizacji CPK pomoże Państwowy Instytut Geologiczny

Spółka Centralny Port Komunikacyjny oraz Państwowy Instytut Geologiczny podpisały umowę o współpracy przy m.in. planowaniu i budowie portu lotniczego oraz o związanych z nim inwestycji drogowych oraz kolejowych w ramach CPK- poinformowała Spółka CPK

Spółka CPK w komunikacie przekazała, że wsparcie merytoryczne Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) głównie dotyczyć będzie zakresu geologii inżynierskiej, hydrogeologii oraz badań podłoża.

Jak podano, celem jest konsultacja oraz wybór wysokiej jakości metod badawczych, jak również optymalizacja standardu badań terenowych, jakie będą realizować wykonawcy. Przez CPK i PIG-PIB zostanie powołany zespół roboczy, który zajmie się realizacją ustaleń zapisanych w umowie.

„Doradztwo PIG-PIB będzie potrzebne już na etapie przygotowania założeń do współpracy z doradcą ds. badań terenu na potrzeby przygotowywania master planu Portu Lotniczego Solidarność, którego wykonawca ma zostać wybrany na przełomie III i IV kwartału br. Zadaniem wykonawcy badań terenu będzie przygotowanie we współpracy z CPK m.in. wkładu do dokumentacji geologicznej i geofizycznej, mapy do celów projektowych, oceny stanu technicznego obiektów budowlanych, badań archeologicznych i rozpoznania saperskiego” - podaje Centralny Port Komunikacyjny w komunikacie

Dyrektor Instytutu dr inż. Matusz Damrat, podkreśla, że Instytut doradzi, jakie geologiczne czynniki powinny zostać uwzględnione w procesie planowania, przygotowania oraz prowadzenia inwestycji. Zapewnił pomoc w interpretacji danych geologicznych pozyskanych w trakcie prac.

Umowa, będzie obowiązywać przez okres trwania inwestycji CPK. Z harmonogramów, które przestawiła Spółka CPK wynika, że uruchomienie pierwszego etapu lotniska jest planowane na koniec 2027 r. Kolejowe inwestycje CPK zaplanowano na lata 2020-2034. Część spośród odcinków ma być gotowa z otwarciem lotniska.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach projektu, zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów. Port, w pierwszym etapie będzie mógł rocznie obsługiwać 45 mln pasażerów. Zgodnie z planami, powinien zostać zbudowany do końca 2027r.

Jak wynika z komunikatu, w marcu CPK i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarły porozumienie, które dotyczy koordynacji inwestycji, np. poszerzenie autostrady A2 na odcinku Warszawa-Łódź, a także budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

W części kolejowego projektu, CPK kończy analizę uwag i opinii w ramach ogólnopolskich konsultacji kolejowo-drogowego Strategicznego Studium Lokalizacyjnego.

Aktualnie, trwają przygotowania do inwentaryzacji przyrodniczych dla odcinków linii kolejowych. Będą one realizowane w pierwszej kolejności, a pierwsze roboty budowlane są zaplanowane na 2023 r.

ep