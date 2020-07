PGNiG: wypłata od Gazpromu zmniejszy koszty operacyjne

Wypłata ok. 1,5 mld dol. przez Gazprom w ramach aneksu do kontraktu jamalskiego zmniejszy koszy operacyjne PGNiG w II kwartale o 5,689 mld zł - podała we wtorek spółka. PGNiG poinformowało też o wpłacie 1,1 mld zł tytułem zaliczki na poczet CIT

PGNiG sprecyzowało, że rozliczenie nadpłaty za gaz z Gazpromem spowoduje spadek o 5,689 mld zł kosztów operacyjnych, o 42 mln zł pomniejszy wartość zapasów gazu i o 5 mln zł pomniejszy wartość środków trwałych.

Ponadto na wyniki w II kwartale 2020 r. wpływ będzie miał dodatni wynik na różnicach kursowych z wyceny bilansowej wzajemnych rozliczeń - chodzi o ok. 300 mln zł, oraz podatek dochodowy.

Zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatkowej Grupy Kapitałowej PGNiG za miesiąc czerwiec 2020 r. wyniosła ok. 1,1 mld zł - podkreśliła spółka. „To prawdopodobnie najwyższa zaliczka w historii poboru CIT w Polsce” - ocenił prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

Jak wyjaśniło PGNIG, płatnicy CIT zobowiązani są, co do zasady, wpłacać co miesiąc zaliczkę na ten podatek. Pomimo, że kwota zwrotu od Gazpromu została zaksięgowana na rachunku bankowym PGNiG 1 lipca 2020 r., to zgodnie z zasadą memoriałową uwzględniono ją w podstawie opodatkowania już za miesiąc czerwiec - zaznaczyła spółka.

PGNiG rozlicza CIT w ramach tzw. podatkowej grupy kapitałowej, w której skład wchodzi 11 spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG. Grupa jest jednym z największych podatników CIT w Polsce. Najnowsze dane MF za 2018 r. wskazują, że GK PGNiG była trzecim największym podatnikiem CIT, płacąc wtedy ponad 0,7 mld złotych.

PAP/KG