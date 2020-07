YouTube zachęca: nagraj dzień z życia, weź udział w filmie

Nie wszyscy mają możliwość, by wziąć udział w filmie dokumentalnym. Taką szansę można uzyskać dzięki jednemu z najnowszych projektów YouTube’a

YouTube postanowił otworzyć się na współpracę z reżyserem Ridleyem Scottem. Można nakręcić swój „dzień z życia” i trafić do jego dokumentu.

Dołącz do ludzi z całego świata, by sfilmować jeden dzień na Ziemi w 2020 roku. 25 lipca nagraj swój dzień i udostępnij go, by zyskać szansę na udział w filmie dokumentalnym wyprodukowanym przez Ridleya Scotta, wyreżyserowanym przez zdobywcę Oscara®, Kevina Macdonalda, z Twoim udziałem. Premiera odbędzie się na festiwalu Sundance 2021 - opisuje YouTube.

Co trzeba zrobić, by wziąć udział w projekcie? Należy odwiedzić stronę lifeinaday.youtube, i tam przesłać swoje nagranie.

KG