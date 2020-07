Prezydent: zagrzewałem żeby trzymać twardą postawę na szczycie

Zagrzewałem premiera Mateusza Morawieckiego do tego, żeby trzymać twardą, ale konstruktywną postawę na szczycie UE i śmiało można mówić, że taką postawę utrzymał - powiedział we wtorek w Polsat News prezydent Andrzej Duda

Zapytany, czy jest czego gratulować premierowi Morawieckiemu, bo po raz pierwszy zapis o praworządności znalazł się w podsumowaniu unijnego szczytu i trudno będzie zdobyć pieniądze wynegocjowane w czasie szczytu poświęconego kolejnemu wieloletniemu budżetowi UE, Duda odpowiedział, że ”(zapis ws praworządności) znalazł się w podsumowaniu szczytu, ale w bardzo skomplikowany sposób zapisany i tutaj oczywiście są różne tego interpretacje”.

Proszę zwrócić uwagę jak długa była to walka polityczna, i wytrwałości w tym zakresie na pewno trzeba panu premierowi pogratulować, bo rozmawiałem z nim telefonicznie przedwczoraj i wiem, że to było naprawdę bardzo poważne starcie i sam zagrzewałem go do tego, żeby trzymać twardą, ale konstruktywną postawę, i wydaje mi się, że można śmiało mówić o tym, że taką postawę konstruktywną, ale twardą utrzymał m.in. przez to te obrady trwały tak długo - powiedział prezydent.