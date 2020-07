Co z tą praworządnością? Mechanizm będzie ograniczony

Za nami kilkudniowy szczyt UE. Wedle przyjętego porozumienia - zamiast mechanizmu praworządności Unia skupi się na ochronie interesów finansowych UE, zapewniając kontrolę Radzie Europejskiej nad procesem.

We wtorek zakończył się unijny szczyt. Porozumienie zakłada powołanie funduszu odbudowy o wartości 750 mld euro: 390 mld euro będą stanowiły granty, a 360 mld euro pożyczki. Wartość całego budżetu UE na lata 2021-2027 wyniesie 1,074 bln euro.

Premier Mateusz Morawiecki, który negocjował warunki dla Polski poinformował także , że „nie ma żadnego połączenia między wymiarem politycznym a gospodarczym, to są dwa różne porządki”.

Do tej pory zakładano, że wprowadzony zostanie ogólny system warunkowości. Miał zaradzić „nieprawidłowościom w dobrym zarządzaniu państw członkowskich w zakresie poszanowania praworządności”. Według nowego, obecnego zapisu mechanizm dotyczący praworządności będzie ograniczał się tylko do ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej.

Przed Komisją Europejską teraz prace nad opracowaniem konkretnych propozycji. Zaproponuje środki w przypadku naruszeń, które Rada przyjmie kwalifikowaną większością głosów. Przedstawi dalsze środki ochrony budżetu UE i NGUE przed nadużyciami i nieprawidłowościami. Obejmie to środki zapewniające gromadzenie i porównywanie informacji na temat końcowych beneficjentów finansowania UE do celów kontroli i audytu. Zostanie to objęte w odpowiednich aktach prawnych.

Rada Europejska założyła, że zwalczanie oszustw będzie wymagało silnego zaangażowania takich instytucji jak Europejskie Towarzystwo Obrachunkowe, OLAF-u, Europolu czy EPPO. Pierwotnie to Komisja w głównej mierze miała proponować środki odpowiednie do stopnia nieprawidłowości.

