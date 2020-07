MC: Aplikacja mObywatel - ma już nowe funkcjonalności

Możliwość potwierdzania, uwierzytelniania i przekazywania danych – to nowość w aplikacji mObywatel. Jako pierwsi z tego rozwiązania mogą korzystać użytkownicy platformy mojePZU.

To ważny kamień milowy w rozwoju aplikacji mObywatel. To również odpowiedź na potrzeby instytucji, biznesu, ale przede wszystkim obywateli – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Ministerstwo zaczyna od współpracy z PZU, ale z nowej funkcjonalności będą mogli korzystać także klienci innych instytucji. Wystarczy, że te firmy, urzędy, czy uczelnie dołączą do projektu.

Aplikacja mObywatel to bezpieczna i oficjalna apka, w której znajdą się m.in. dane z dowodu osobistego. Ten element to mTożsamość.

mObywatela można znaleźć i pobrać za darmo w sklepach Google Play i App Store. Aby uruchomić aplikację potrzebny jest profil zaufany – to on jest gwarantem bezpieczeństwa. Obecnie z aplikacji korzysta ponad 1,3 miliona Polaków.

mObywatel w wielu życiowych sytuacjach zastępuje dowód osobisty. Aplikacją możemy się wylegitymować odbierając przesyłkę na poczcie, w pociągu - w trakcie kontroli biletów, w hotelach, wypożyczalniach sprzętu sportowego, dzięki niej także - bez konieczności okazywania dowodu osobistego - pobierać kartę wyborczą.

Do tego zestawu dodawana jest kolejna funkcjonalność – możliwość potwierdzania, uwierzytelniania i przekazywania swoich danych. W jakich sytuacjach może przydać się to rozwiązanie?

Oto tylko kilka przykładów:

Jak to będzie wyglądało w praktyce?

Aby szybko i skutecznie przekazać swoje dane instytucji, wystarczy w aplikacji w zakładce mTożsamość wybrać opcję „Przekaż instytucji” i zeskanować udostępniony przez tę instytucję kod QR. Każda instytucja, która zgłosi chęć korzystania z takiej możliwości, otrzyma możliwość generowania unikalnych kodów.

Co najważniejsze, za pośrednictwem mObywatela dane są przekazywane nie tylko szybko i wygodnie, ale przede wszystkim bezpiecznie. Próby podmiany kodów, czy ominięcia systemu weryfikacji są niemożliwe. Użytkownik aplikacji ma pełną kontrolę nad procesem. Widzi do jakiej instytucji przekazuje dane, widzi jakie dane są przekazywane. Wszystko dzieje się w sposób świadomy i kontrolowany - tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Już dziś zachęcamy samorządy i np. firmy świadczące usługi medyczne, czy ubezpieczeniowo-finansowe do dołączenia do naszego projektu – dodaje szef MC.