Spokój w górach? Nie dziś na szlaku Morskiego Oka. Korki! [FOTO]

W środę na najpopularniejszym szlaku w Tatrach – w kierunku Morskiego Oka, panuje bardzo duży ruch turystyczny. Już we wtorek były zarezerwowane wszystkie miejsca parkingowe przy szlaku. Mimo to turyści swoimi samochodami usiłują się dostać jak najbliżej wejścia do parku.

autor: PAP/Grzegorz Momot

Paulina Kołodziejska z Tatrzańskiego Parku Narodowego przypomina, że wszystkie miejsca parkingowe położone przy początkowym odcinku szlaku prowadzącym do Morskiego Oka, położone na Palenicy Białczańskiej i Łysej Polanie, należy rezerwować dzień wcześniej.

Do dyspozycji na obu parkingach jest 800 miejsc. Dzięki systemowi rezerwacji on-line turyści wybierający się do Morskiego Oka mają pewność, że będą mieli, gdzie pozostawić swoje pojazdy. Pozostali turyści, którzy nie dokonają wcześniejszych rezerwacji na tych parkingach, mogą skorzystać z innych położonych na terenie gminy Bukowina Tatrzańska i skorzystać z dowozu busem. Komunikacją zbiorową można się dostać na szlak także z Zakopanego.

autor: PAP/Grzegorz Momot

Bilety parkingowe z rezerwacją miejsca na parkingach Palenica Białczańska oraz Łysa Polana można kupić przez internet poprzez stronę internetową tpn.pl/zwiedzaj/e-bilety, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. W środę już w południe była zarezerwowana ponad połowa miejsc na dzień następny.

Samochody stoją w korku na Łysej Polanie, 22 bm. Sezon urlopowy w pełni / autor: PAP/Grzegorz Momot

Na drodze w kierunku Morskiego Oka są patrole policyjne, które kierują ruchem. Policja apeluje, aby turyści korzystali z komunikacji zbiorowej. Busy docierają pod sam szlak do Morskiego Oka.

Morskie Oko - zdjęcie ilustracyjne. / autor: Pixabay

(PAP)/gr