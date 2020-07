Zadbaj o swoją marke w dobie oszustw internetowych

Oszustwom internetowym padają już nie tylko niedoświadczeni internauci ale także znane, duże i popularne firmy jak np. IKEA czy Samsung. Specjaliści radzą, jak temu zapobiegać i co robić w takich sytuacjach

Polacy zaczęli spędzać coraz więcej czasu w Internecie, co spowodowane jest epidemią koronawirusa i związanym z nią lockdownem. Jak wynika z danych Global Web Index ponad 37 proc. polskich internautów spędza więcej czasu korzystając z social media, niż miało to miejsce na początku 2020 r.

Wiele marek, w związku z zamykaniem sklepów stacjonarnych, musiało przyspieszyć procesy przenoszenia części lub całości biznesu do świata e-commerce. Dla użytkowników, którzy nie są tak biegli w użytkowaniu mediów społecznościowych, procesy zakupowe czy wyszukiwanie informacji stało się wyzwaniem. Takie osoby padają najczęściej ofiarą oszustw.

Specjaliści z VMLY&R oraz Brand Fibres zaprezentowali sposoby radzenia sobie z zagrożeniem na przykładach konkretnych marek.

Zaprezentowano różnice, jakie występują pomiędzy profilami zweryfikowanymi a fałszywymi. Główną różnicą jest mała liczba osób, które obserwują profil i nieliczne reakcje na aktywność. W przypadku dużych, znanych marek trzeba zwrócić uwagę na specjalny niebieski symbol przy nazwie - duże firmy mają możliwość weryfikacji swoich oficjalnych kont. Jak podano, fałszywe profile często udostępniają treści, które mają na celu uzyskanie danych osobowych internautów. Należą do nich różnego rodzaju loterie czy bony.

W przypadku IKEI, na facebooku powstał fałszywy profil, który podszywał się pod znaną markę. Rozpowszechniał fałszywe informacje na temat kuponów prezentowych z okazji 31 lat działalności w Polsce oraz „pułapki” z okazji 78 lat istnienia IKEI. W ten sposób, oszuści odwołując się do znaczących wydarzeń dla firmy, mieli możliwość zyskania wiarygodności w oczach klientów.

IKEA podejmowała działania, by zapobiegać szkodom, jakie mogli ponieść klienci. Firma, na bieżąco zgłaszała fałszywe profile administratorom portali, zostawiając na nich również komentarze, które mają na celu utrudnić prace oszustom. Dodatkowo, wstawiała także na swój profil posty ostrzegające konsumentów przed nieprawdziwymi profilami, wskazując jak poznać prawdziwy profil marki. Oszuści podjęli podobne działania publikując takie same treści. IKEA wydała zatem oficjalne oświadczenie.

W przypadku Samsunga również dochodziło do takich sytuacji. Oszuści, próbowali nabrać internautów wyprzedażą z okazji epidemii czy „czyszczeniem magazynów”. Najczęściej takie posty trafiały do dużych, otwartych grup na Facebooku. Firma informuje swoich konsumentów o zagrożeniach oraz wydała specjalne oświadczenie w tej sprawie, udzielając wskazówek jak nie zostać ofiarą oszustwa.

Specjaliści radzą firmom, o co powinny zadbać, by tego typu zachowania nie wpływały na wizerunek oraz postrzeganie marki. Przede wszystkim, powinno zadbać się o stały monitoring sytuacji marki w Internecie pod kątem oszustów. Istotny również jest monitoring biblioteki reklam, by bardziej możliwe stało się wychwycenie promowanych postów. Ważne jest, by odpowiednio przeszkolić osoby, które odpowiadają za moderację kont biznesowych oraz przygotowanie Q&A czy scenariuszy wsparcia dla poszkodowanych osób. Poszkodowane marki powinny podjąć działania, które ostrzegą użytkowników przed oszustami.

biuroprasowe.vmlyrpoland.com

