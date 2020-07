Polskie skarby pod Andami. Historia kolekcji Radziwiłłów

Nie trzeba niczym Indiana Jones zwiedzać z pochodnią zatopionych jaskiń. Wystarczy systematycznie monitorować aukcje sztuki online i sprawdzać każdą informację od życzliwych osób - czytamy w bardzo ciekawym wywiadzie z Maciejem Radziwiłłem portal Zwiadowcahistorii.pl

W czasie II wojny światowej rodziny Potockich i Radziwiłłów posiadały wielkie kolekcje sztuki, mebli i kosztowności. Spora część z nich została zrabowana przez nazistów i Armię Czerwoną. Sporo z nich zaginęło też w wojennej zawierusze. Wydawało się, że przepadły na zawsze. Jednak dzięki zawziętości pewnych opisanych w artykule osób, udało się natrafić na peruwiańskie tropy kolekcji. Co najistotniejsze, wydaje się, że to nie koniec i bój o precjoza dopiero się zaczyna.

W Łańcucie krótko po I wojnie światowej ciekawa, choć kontrowersyjna osoba w postaci znanej jako Alfred Antoni Wilhelm Roman Potocki - syn Romana Potockiego i Elżbiety Matyldy Radziwiłł zarządzał odziedziczonym w 1921 r. zamkiem i również z nim odziedziczoną po Mikołaju Potockim z Paryża olbrzymią kolekcją. W jej zbiorach znajdowały się m.in. obrazy Goi, Canovy, Lampiego czy Scheffera, gobeliny z manufaktury Aubusson, książki z biblioteki z Tulczyna, powozy, a nawet sanki słynnej Marii Antoniny.

Wymienione zbiory pozwalały hrabiemu Potockiemu na luksusowy, wręcz ekstrawagancki styl życia. Alfred Potocki mógł też pielęgnować niezwykłe znajomości. Bywał u papieża Piusa X, cesarza Austrii Franciszka Józefa, prezydenta I. Mościckiego, marszałka J. Piłsudskiego, prezydenta USA F. D. Roosevelta, premiera Francji G. Clemenceau czy w pałacu Buckingham w Londynie. Miał dobre kontakty z ówczesną hollywoodzką elitą: Glorią Swanson, Douglasem Fairbanks czy Mary Pickford. Na zamku w Łańcucie odbywały się mecze tenisa zmiennego, wystawne bale na kilkaset osób i polowania na zwierzynę. Hrabia oprócz sztuki kolekcjonował broń i rasowe konie. Uwielbiał również organizować safari do Afryki.

Jest też ciemna strona medalu - jego spotkania z Joachimem von Ribbentropem i Hermannem Göringiem, z tym drugim również w czasie II wojny światowej. Poza tym hrabia Potocki odmówił współpracy z Armia Krajową. Według niektórych relacji jest możliwe, że wspólnie z innymi osobami próbował porozumieć się rządzącymi III Rzeszą dla utworzenia okrojonego Państwa Polskiego. Jedną z głównych motywacji były oczywiście znane mu okropieństwa wojny i chęć poprawy losu wielu osób, jednak oceny historyków są różne.

Już w roku 1944 r. za wycofującymi się hitlerowcami, na Podkarpacie miały niedługo wkroczyć wojska rosyjskie. Do wielu miejsc dochodziły kolejne informacje o rabunkach i zniszczeniach dokonanych przez Armię Czerwoną. Takie wieści dotarły również do Łańcuta.

Hrabia Potocki postanowił nie zwlekać zbyt długo i ratować rodzinne kolekcje. Po wielu perturbacjach udało mu się niemożliwe. Zdobył zezwolenie od Niemców na zabezpieczenie i wywiezienie dóbr rodowych. Alfred Potocki był na tyle obrotnym człowiek, że w całej akcji uczestniczyli również niemieccy żołnierze. Jeszcze większym chyba wyczynem była sprawna organizacja ewakuacji. Był to przecież czas, kiedy wszystkie możliwe środki w pierwszej kolejności wykorzystywało wojsko niemieckie dla swoich celów. Poza tym, było wiele innych osób czy instytucji chcących ewakuować wszelki inwentarz.

Po zabezpieczaniu i spakowaniu dobytku z Łańcuta w drewniane skrzynie okazało się, że jest ich aż koło 700! Postawiono na pociąg. Większość kolekcji wyjechała pomiędzy majem a lipcem 1944 r.

Wysoko postawieni przyjaciele hitlerowskiej armii załatwili wszelkie pozwolenia, niemieccy żołnierze pomagali w transporcie – opisuje Maciej Radziwiłł.

Część zbiorów pozostała w zamku w Łańcucie. Niecodziennego fortelu użył Juliusz Wierciński, pracownik zamku. Postanowił przygotować niezbyt wyrafinowany podstęp, mianowicie powiesił na zamku szyld z napisem Nacjonalnyj muziej (Muzeum Narodowe). Żołnierze rosyjscy obawiali się przeprowadzić zmasowaną kradzież lub akcję niszczenia w państwowej instytucji bratniego kraju. Dzięki temu założenie zamkowo-pałacowe nie uległo większym szkodom.

Finalnie dzieła sztuki trafiły wraz z Alfredem Potockim do Peru.

Po jego śmierci w 1958 r. kolekcja trafiła najpierw do żony, potem do bratanka Stanisława Potockiego, nadal mieszkającego w stolicy Peru, Limie, który popadł w długi i stracił je jako zastaw niespłaconej pożyczki wobec pewnej Włoszki, z którą był w bliskiej relacji. W 2014 r. Polak zmarł bezpotomnie, a obrazy zostały w pełni przekazane owej pani, której nie wymieniono z nazwiska. Podano, że mieszka ona aktualnie we Włoszech w Mediolanie i nadal posiada rzeczoną kolekcję. Chciała je jak najszybciej sprzedać. Pani X aktualnie mieszka we Włoszech w Mediolanie. Spotkała kiedyś Adama Karola Czartoryskiego i zaoferowała mu kupno obrazów. On sam nie był zainteresowany, ale skierował ją do Macieja Radziwiłła i Michała Sobańskiego.

W sierpniu 2019 r. łącznie 20 obrazów przyleciało do Warszawy. Część z nich pochodziła z powyżej opisanego transportu, część z wystawy z Nowego Jorku z 1940 r. zorganizowanej przez Alfreda Potockiego oraz Jerzego Potockiego, ówczesnego ambasadora Polski w USA.

Co ciekawe, na wystawie tej było sporo innych niezwykle cennych obrazów takich malarzy jak Velázquez, Goya, Caravaggio czy van Dyck. Los obrazów z wystawy był nie mniej interesujący. Niektóre sprzedano, a inne zniknęły, aby pojawić się niedawno na amerykańskich aukcjach… - ustalił portal.

Powrót do Polski

Po wojnie Alfred i jego brat Jerzy, który do 1940 był ambasadorem RP w Waszyngtonie mieli kłopoty finansowe. Wynikały one między innymi z faktu, że Jerzy Potocki miał jakieś długi czy tez poręczył jakieś kredyty związane z budową polskiej ambasady w Ankarze, gdzie był ambasadorem RP zanim udał się do USA. Przypadki fundowania Ambasad polskich w różnych krajach były częstą praktyką polskich arystokratów, którzy piastowali stanowiska ambasadorów w początkach istnienia RP. Zobowiązania te zmusiły Potockich do przekazania szeregu cennych obrazów do jednego z banków portugalskich. Wśród tych dzieł znalazło się szereg cennych obrazów mistrzów europejskich. Niedawno jeden z tych portretów został odkupiony przez muzeum w Łańcucie od polskiego kolekcjonera, który kupił go w Portugalii. Najprawdopodobniej w kolejnych latach Alfred a po jego śmierci Jerzy oraz brat Jerzego Stanisław wyprzedali sporo obrazów i innych przedmiotów na różnych aukcjach. W roku 1977 w Paryżu odbyła się aukcja części obrazów. Był tam m.in. portret Stanisława Szczęsnego Potockiego Lampiego, który został zakupiony przez Luwr – ujawnił mi prezes Fundacji Trzy Trąby.

Odzyskany obraz fot. Fundacja Trzy Trąby

Niektóre przedmioty, np. cenną kolekcję uprzęży końskich ze stajni łańcuckich, wdowa po Alfredzie Potockim przekazała do Łańcuta w latach 1960-tych. Stanisław Potocki osiadł na stałe w Limie. On został dziedzicem wszystkich rzeczy po stryju i ojcu a także po żonie stryja. W latach 1970 zmiany ustrojowe w Peru pozbawiły go dużej części majątku po matce. Sprzedał kolejną część kolekcji. Portret Adama Kazimierza Czartoryskiego zakupił Andrzej Ciechanowiecki, znany polski kolekcjoner mieszkający w Londynie. Przekazał on swoje zbiory po śmierci do Zamku Królewskiego w Warszawie.

Poszukiwań nie koniec

Maciej Radziwiłł i Michał Sobański podkreślają, że wspólnie z rodziną i przyjaciółmi dalej będą poszukiwać innych zaginionych dzieł sztuki. Niewątpliwym kolejnym plusem opisanej historii jest to, iż pani X również chętnie weźmie udział w dalszych poszukiwaniach. Prezes Fundacji Trzy Trąby poprosił znajomą o wykorzystanie swoich kontaktów w Peru i rozeznanie, czy inne osoby mające kontakt ze Stanisławem Potockim nie mają u siebie pozostałych części kolekcji albo chociaż informacji na temat ich losu.

Wiem o kilku obrazach z kolekcji Potockich, które kupili moi kuzynie mieszkający w Rzymie. To między innymi portrety Antoniego Henryka Radziwiłła i jego żony Luizy księżniczki pruskiej. Szereg rzeczy kupił dalszy kuzyn Stanisława z linii Potockich na Antoninach. Ma on w swoich zbiorach około 20 obrazów z kolekcji łańcuckiej. – dodaje Maciej Radziwiłł.

Innym epizodem wymagającym zbadania jest los wyposażenia zamkowe pozostałego po 1944 r. Jeden z lokalnych komunistycznych dygnitarzy rozkazał zniszczyć wszelkie „burżuazyjne” ślady. Niszczono więc i szabrowano m.in. meble, porcelanę, sztućce, książki, mapy. Byli pracownicy zamku ukrywali we własnych domach jego wyposażenie, nierzadko nie dla własnego zysku, ale chcąc uchronić przed nieodwołalną stratą. Poza tym w PRL w zamku pomieszkiwali artyści-malarze. Niestety po opuszczeniu pomieszczeń znikały nierzadko obrazy np. autorstwa rodziny Kossaków. W ostatnich latach pojawiały się na aukcjach w USA.

W tym miejscu muszę zacytować swoisty apel Macieja Radziwiłła:

Obaj z Michałem poszukujemy poloników, które znajdują się na poza granicami RP. Cały czas szukam kolejnych obiektów nie tylko z Łańcuta i niekoniecznie związanych z arystokracją. Ostatnio sprowadziliśmy do Polski cenny portret Salomei Becu, matki Juliusza Słowackiego. Obraz ten został skradziony ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie w czasie wojny. Jest już znowu u prawowitego właściciela.