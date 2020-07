Rząd utworzy Fundusz Zwrotów dla klientów biur podróży

Rząd planuje utworzyć Fundusz Zwrotów, który dokonywałby zwrotów dla turystów za niewykorzystane wycieczki z powodu pandemii COVID. Operatorzy turystyczni pokrywaliby obecnie jedynie 10% kosztów wycieczki, reszta pochodziłaby z utworzonego w tym celu Funduszu, poinformowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz

Firmy miałyby 6 lat na zwrot tych środków do Funduszu.

To rozwiązanie podobne do tego, jakie zastosowała Dania na początku pandemii czyli to jest […] specjalny Fundusz Zwrotów. Zdajemy sobie sprawę, mamy około 90 tys. turystów - to jest około 4800 biur podróży, których klienci wpłacili zaliczki na poczet wycieczek, które w tym roku się nie odbyły - powiedziała Emilewicz.