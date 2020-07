Tarcza antykryzysowa uratowała ponad 5 mln miejsc pracy

Do tej pory przeznaczyliśmy 119 mld zł na ochronę ponad 5 mln miejsc pracy. Działania w ramach tarczy antykryzysowej były świadome i odpowiedzialne – mówiła w czwartek w Sejmie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg

Szefowa MRPiPS przedstawiła informację dotyczącą działań w ramach tarczy antykryzysowej w kontekście wsparcia pracowników, pracodawców i skutków tych mechanizmów dla rynku pracy. O informację zawnioskował klub PiS.

Przedstawicielka wnioskodawców Anita Czerwińska oceniła, że polski rząd poradził sobie z wyzwaniami związanymi z epidemią COVID-19. Wskazała przy tym m.in. na wsparcie skierowane do przedsiębiorców. Czerwińska zapytała minister rodziny o efekty tarczy antykryzysowej, poprosiła o przedstawienie konkretnych danych.

Maląg przypomniała, że rząd stanął w marcu w obliczu stworzenia mechanizmów, które mają ratować miejsca pracy. Poinformowała, że na ten cel przeznaczono 119 mld zł i ochroniono w ten sposób ponad 5 mln miejsc pracy.

Wymieniła instrumenty wsparcia realizowane w ramach tarczy antykryzysowej.

Wśród narzędzi wsparcia są dofinansowania do wynagrodzeń – to ponad 12 mld zł dla 3 mln pracowników. Środki te zostały przekazane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Pracy – wskazała minister.

Podkreśliła, że dużym zainteresowaniem cieszyły się także świadczenia postojowe.

To ponad 4,4 mld zł wsparcia dla osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych” – podała Maląg. Dodała, że umarzalne pożyczki do 5 tys. zł, to z kolei ponad 8,8 mld zł, które trafiło do mikroprzedsiębiorców.