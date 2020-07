Ważne wsparcie dla branży olejowej

W maju 2020 r. spółka LOTOS Oil, zajmująca się produkcją i dystrybucją olejów oraz smarów, wdrożyła plan „Razem w przyszłość”. Program wyszedł naprzeciw oczekiwaniom kontrahentów oraz wzmocnił pozycję rynkową środków smarnych marki LOTOS w dziedzinie dystrybucji

Program wdrożony przez spółkę LOTOS Oil, wpisujący się w tarczę antykryzysową rządu premiera Mateusza Morawieckiego, to ważne wsparcie dla wielu branż polskiej gospodarki. Zależało nam, by kontrahenci LOTOSU pomyślnie przebrnęli przez trudny czas pandemii. Efekty tej inicjatywy pokazują, że była to słuszna decyzja - mówi Paweł Jan Majewski, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

Ważnym składnikiem planu była promocja „Kup teraz zapłać za 100 dni”, która dzięki odroczonym płatnościom, wsparła płynność finansową kontrahentów. Innym elementem była pomoc dla rolnictwa. Promocja „Wiosna z AGROLEM U” umożliwiła hurtowniom rolniczym zaopatrzenie się w gratisowy produkt AGROL U – uniwersalny olej hydrauliczno-przekładniowy przeznaczony dla ciągników i maszyn rolniczych. Do tej pory wzięło w niej udział ponad 70 kontrahentów, którzy zakupili ponad 1000 pakietów. Ze względu na duże zainteresowanie, promocję przedłużono do połowy sierpnia.

Nasza firma skorzystała z szeregu propozycji planu „Razem w przyszłość”, a każdy jego element przyczynił się do poprawy płynności finansowej naszej spółki i uatrakcyjnił ofertę rynkową – mówi Zbigniew Pietruszyński, prezes Proauto Sp. z o.o., Autoryzowanego Dystrybutora LOTOS Oil. Rozwiązania zawarte w programie LOTOS Oil bardzo odpowiadały naszej firmie. Zwłaszcza indywidualne podejście do potrzeb i problemów, które narodziły się w tak trudnym czasie dla motoryzacji. Dzięki temu, razem udało nam się przejść przez ten okres i spojrzeć optymistycznie w przyszłość – dodaje Arkadiusz Nowicki, prezes ArmiCar, Autoryzowanego Dystrybutora LOTOS Oil.

W czasie pandemii koronawirusa LOTOS Oil rozpoczął też produkcję płynów do dezynfekcji rąk LOTOSEPT oraz płynów do dezynfekcji powierzchni LOTOSEPT F. Oba w pierwszej kolejności trafiły w atrakcyjnej cenie do siedzib klientów spółki. Płyny zostały też przekazane do miejsc, w których wzrosło zachorowanie na COVID-19 – m.in. podczas akcji „Solidarni ze Śląskiem” przekazano aż 10 tys. litrów płynów.

Ostatnie miesiące były sprawdzianem dla wielu firm. Nasza inicjatywa, w tym elastyczne podejście do umów dystrybutorskich, było dużym wsparciem dla naszych kontrahentów, którzy dzięki temu nadal są w dobrej i stabilnej kondycji finansowej. Program „Razem w przyszłość” pomógł im w powrocie do normalnego funkcjonowania i przyczynił się do uchronienia niejednego miejsca pracy na polskim rynku – podsumowuje Aleksandra Jankowska, wiceprezes Zarządu LOTOS Oil ds. handlu i komunikacji.

Czytaj też: Po fuzji Orlenu i Lotosu podatki z Lotosu zostaną w Gdańsku

Lotos/KG