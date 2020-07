Pierwszy lot Leonardo M-346 Fighter Attack

13 lipca M-346 Fighter Attack z powodzeniem ukończył swój dziewiczy lot, wyposażony w zoptymalizowany wariant radaru Leonardo Grifo. M-346FA, już zamawiany przez pierwszego międzynarodowego klienta, jest - jak ocenia Leonardo Aircraft - wysoce efektywnym kosztowo rozwiązaniem dla szerokiego zakresu ról operacyjnych. Pierwszy M-346FA zostanie dostarczony w 2021 roku

13 lipca, M-346 Fighter Attack w wersji operacyjnej, wyposażony w zoptymalizowany wariant radaru Grifo Leonardo, pomyślnie ukończył swój dziewiczy lot. M-346FA to nowy lekki wariant szturmowy należący do rodziny lekkich myśliwców M-346 firmy Leonardo (LFFA). Posiada zdolności wykonywania wielu zadań w ramach jednej platformy, zapewniając jednocześnie efektywność kosztową zarówno w roli szkoleniowej, jak i bojowej.

Jestem niezwykle zadowolony z pracy, jaką wykonaliśmy, aby osiągnąć ten ważny kamień milowy, a także z tempa, w jakim to osiągnęliśmy. Dzięki temu najnowszemu osiągnięciu, do najbardziej zaawansowanego samolotu szkoleniowego, jaki jest dostępny na rynku, wkrótce dołączy bardziej wszechstronny M-346 Fighter Attack. M-346FA oferuje wszystkie zaawansowane możliwości szkoleniowe rdzennej wersji M-346, jednocześnie integrując w sobie czujniki i sprzęt najnowszej generacji, dzięki czemu może realizować zadania jako skuteczny, lekki samolot szturmowy. Będziemy w dalszym ciągu kontynuować rozwój, przygotowując się do dostarczenia pierwszego samolotu dla międzynarodowego klienta w 2021 roku. - Lucio Valerio Cioffi, dyrektor zarządzający Leonardo Aircraft.