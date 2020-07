Müller o rezolucji PE: to taka gra z EPL i Tuskiem

Na razie mamy rezolucję PE ws. budżetu UE; Myślę, że to jest pewnego rodzaju gra. To jest najlepszy budżet w historii dla Polski, a mimo tego Europejska Partia Ludowa i jej przewodniczący Donald Tusk podjęli próbę jego blokowania - ocenił w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller

Parlament Europejski przyjął niewiążącą prawnie rezolucję, w której wyraził brak akceptacji dla porozumienia Rady Europejskiej ws. wieloletniego budżetu UE w obecnym kształcie. Europosłowie chcą negocjacji z krajami Unii nad ostatecznym kształtem budżetu UE.

Rezolucja, która jest stanowiskiem politycznym PE, została przygotowana przez frakcje: Europejskiej Partii Ludowej (EPL), Socjalistów i Demokratów (S&D), Odnowić Europę, Zielonych oraz Zjednoczonej Lewicy Europejskiej (GUE). Pod tekstem nie podpisali się Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (EKR), do których należy PiS.

Müller był pytany o rezolucję w TV Republika.

Na razie to jest rezolucja, czyli to nie jest ten tryb odrzucania budżetu europejskiego, który jest zapisany w traktatach europejskich, bo Rada Europejska, czyli premierzy państw, po akceptacji tego budżetu przesyłają go do Parlamentu Europejskiego, Parlament Europejski może go zawetować i wtedy zaczynamy od nowa procedurę, jest procedura dialogu - na razie do tego jeszcze nie doszło - ocenił.