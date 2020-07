Premier podziękował policjantom za ich służbę

Premier Mateusz Morawiecki podziękował w piątek funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom Policji za ich służbę. Pomagacie i chronicie, narażając własne zdrowie, często poświęcając na pracę czas dla rodzin i przyjaciół; to nie tylko zawód - to służba drugiemu - podkreślił szef rządu

Gdy stawką jest bezpieczeństwo i ludzkie życie - jesteście zawsze na miejscu. Od najmłodszego posterunkowego po doświadczonego inspektora. Pomagacie i chronicie, narażając własne zdrowie, często poświęcając na pracę czas dla rodzin i przyjaciół. To nie tylko zawód - to służba drugiemu - podkreślił premier Morawiecki w piątkowym wpisie na Facebooku.

Przywdziewając ten granatowy mundur nie wiecie jeszcze, gdzie zaprowadzi Was ta droga pełna niebezpieczeństw. Podejmujecie to wielkie wyzwanie służby Ojczyźnie i współobywatelom - dodał - I za to Wam, funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom Polskiej Policji, cywilnym i mundurowym, w imieniu swoim i wszystkich Polaków, mówię dziś: DZIĘKUJĘ! - oświadczył Morawiecki.