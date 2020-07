2 mln solenizantów w jeden weekend. Spraw im "bezpieczny" prezent

W ten weekend imieniny będzie świętować w sumie ponad 2 mln osób. Z tej okazji, Ministerstwo Cyfryzacji zachęca, by sprawić solenizantom „bezpieczny” prezent

W sobotę będą świętować panowie Krzysztof oraz Jakub. Według Dane.gov.pl, to w sumie 1 061 560 solenizantów. W niedzielę panie Anna, Hanna i Mirosława. W Polsce, samych pań o imieniu Anna jest 1 062 211, a dodając pozostałe solenizantki, to o wiele więcej solenizantów niż w sobotę.

Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do zainstalowania aplikacji ProteGO Safe. Jest ona bezpłatna, a może pomóc. Aplikacja powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem, a także daje też możliwość wypełniania testów oceny ryzyka zachorowania i prowadzenia dziennika zdrowia. Dzięki ProteGo Safe,jeśli gdziekolwiek będziecie mieli kontakt z osobą, która okaże się chora (w trakcie spotkania może o tym nie wiedzieć), dostaniecie odpowiednie powiadomienie, a wraz z nim odpowiednie wskazówki, jak zachować się w takiej sytuacji. Aplikacja jest zupełnie anonimowa. Nie śledzi lokalizacji osób, którzy z niej korzystają, nie ma dostępu do plików i danych. By ją uruchomić nie trzeba podawać nawet swojego imienia.

Dzięki niej, telefon będzie monitorował otoczenie w poszukiwaniu innych urządzeń, na których także zainstalowana jest ta aplikacja. Urządzenia, które się „spotkają”, zapamiętają to spotkanie (jeśli będzie trwało powyżej 15 minut, w odległości mniejszej niż 2 metry). Jeśli właściciel jednego z telefonów okaże się chory, czyli otrzyma pozytywny wynik testu, będzie mógł (w pełni anonimowo) uruchomić system powiadamiania. Użytkownik nie będzie wiedział kto zachorował, a chory nie dowie się do kogo jego urządzenie wysyła powiadomienia. Oznacza to, że na ekranach telefonów osób, z którymi „widział się” jego telefon, wyświetli się powiadomienie o możliwym kontakcie z koronawirusem. Wraz z powiadomieniem te osoby dostaną wskazówki, co w takiej sytuacji zrobić, a specjaliści powiadomią, jak w takiej sytuacji się zachować.

Skuteczność ProteGo Safe zależy od liczby osób, które z niej korzystają. Im więcej użytkowników, tym lepiej.

Pobierz ProteGO Safe ze sklepu Google Play

Pobierz ProteGO Safe ze sklepu App Store

Odpowiedzi, na najczęściej zadawane pytania

CZYTAJ TEŻ: Czy aplikacja ProteGo będzie obowiązkowa?

CZYTAJ TEŻ: ProteGo Safe będzie współpracować z europejskimi aplikacjami

ep