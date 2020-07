Granty od Fundacji Orlen na profilaktykę zdrowotną

Fundacja ORLEN konsekwentnie angażuje się w inicjatywy związane z promocją profilaktyki zdrowotnej. W ramach nowego programu grantowego „Zdrowie dla Płocka” przeznaczy 300 tys. zł m.in. na organizację szkoleń, warsztatów i wykładów dotyczących zapobiegania zachorowaniom. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje z Płocka oraz powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego. Wnioski można składać do 7 września br. poprzez formularz on-line dostępny na stronie Fundacji ORLEN

„Zdrowie dla Płocka” to program skierowany do organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych działających na terenie Płocka oraz powiatów sąsiadujących – płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego. Dofinansowanie mogą otrzymać również instytucje kultury, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich, jednostki ochotniczej straży pożarnej i parafie. Wnioskodawcy mogą starać się darowizny w wysokości nawet 20 tys. zł.

Granty otrzymają te organizacje, które przedstawią spójną koncepcję oraz starannie uargumentują potrzebę realizacji projektu. Dodatkowo punktowane będzie również zaangażowanie lokalnej społeczności w działania projektowe, a także doświadczenie organizacji w prowadzeniu inicjatyw z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Stworzyliśmy kolejny już projekt o charakterze edukacyjnym, promujący zdrowy tryb życia, ponieważ wiemy, jak skuteczną metodą w zapobieganiu chorobom jest profilaktyka. Chcemy, by nasz program przyczynił się do podniesienia poziomu świadomości społecznej i zachęcił mieszkańców Płocka oraz sąsiednich powiatów do regularnych badań. Przekazując środki finansowe w formie grantów wspieramy działania lokalnych instytucji i organizacji, które najlepiej znają potrzeby społeczności, w których funkcjonują. W ten sposób pokazujemy też, jak w praktyce PKN ORLEN wdraża zasady społecznej odpowiedzialności biznesu – mówi Agata Górnicka, Dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem PKN ORLEN.