Wojsko ma ofertę dla bezrobotnych biorących udział w ćwiczeniach

Zależy mi, żeby rezerwiści i kandydaci do służby przygotowawczej, którzy po okresie epidemii zgłosili się do ćwiczeń, zostali w Wojsku Polskim - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak. Wskazał, że taka oferta jest skierowana przede wszystkim do tych, którzy stracili pracę w skutek epidemii

Błaszczak spotkał się na terenie 1 Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej z ochotnikami i żołnierzami odbywającymi szkolenie w ramach służby przygotowawczej, a także ćwiczeń rezerwy.

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu przypominał o swojej decyzji, z czerwca tego roku, przywracającej ćwiczenia wojskowe po okresie ich ograniczenia w związku z epidemią koronawirusa.

Złożyłem ofertę dotyczącą ćwiczeń żołnierzy rezerwy oraz kandydatów do służby przygotowawczej. Zależało mi przede wszystkim na tym, żeby zarówno rezerwiści, jak i kandydaci do służby przygotowawczej przeszli swoje zajęcia i związali swoją przyszłość z Wojskiem Polskim - podkreślił szef MON.

Zapewnił, że zależy mu na tym, aby Wojsko Polskie było liczniejsze. Tak się dzieje. 1 Warszawska Brygada Pancerna jest liczniejsza, z miesiąca na miesiąc przybywa żołnierzy, to jest właśnie realizacja tego celu - powiedział.

Poinformował, że na propozycję ćwiczeń wojskowych odpowiedziało 5,5 tys. rezerwistów i kandydatów do służby przygotowawczej. Podkreślił, że dwie trzecie z tych osób ma status bezrobotnego. Jest to więc propozycja skierowana szczególnie do tych, którzy mogą znaleźć swoje miejsce w Wojsku Polskim - zaznaczył.

Przy ćwiczeniach rezerwistów uposażenie wynosi 3,5 tys. zł miesięcznie. Zakwaterowanie, wyżywienie też jest zagwarantowane - zachwalał ofertę Wojska Polskiego.

Nie krył, że jako szef resortu oczekuje, że Wojsko Polskie zachęci biorących udział w ćwiczeniach do pozostania w swoich szeregach.

Z rozmów jakie odbyłem z dowódcami wynika, że większość ćwiczących chce zostać na stałe w Wojsku Polskim, to jest bardzo dobra wiadomość - powiedział.

Przekonywał też, że nawet gdyby szkoleni wrócili do cywila, to też jest niezwykle korzystne dla zdolności obronnych państwa Polskiego.

Dlatego, że ci ludzie przechodzą ćwiczenia, ci ludzie doskonalą swoje umiejętności, są gotowi, żeby stanąć w obronie Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli zajdzie taka potrzeba - powiedział Błaszczak.

Ćwiczenia rezerw osobowych wznowiono 15 czerwca, po przerwie związanej z epidemią koronawirusa. Do końca roku planowane jest przeszkolenie około 20 tysięcy osób, zarówno rezerwistów, którzy mieli już styczność z wojskiem i chcą podtrzymać umiejętności, jak i osób, dla których będzie to pierwszy kontakt z wojskiem.

Priorytetowo traktowane są wnioski osób, które w wyniku sytuacji epidemicznej utraciły pracę.

To forma wsparcia dla osób, które znalazły się w ciężkiej sytuacji ekonomicznej spowodowanej epidemią, a jednocześnie wzmocnienie rezerw osobowych Sił Zbrojnych - podkreślono w informacji MON.

Ćwiczenia trwają do 3 miesięcy, w ich trakcie kandydaci otrzymują pełne wyżywienie i są kwaterowani na terenach jednostek wojskowych. Rezerwiści, czyli osoby, które odbyły zasadniczą służbę wojskową lub mają już przyznany stopień wojskowy mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenie od 3,5 tysiąca złotych - wyjaśniono.

Osoby, dla których jest to pierwszy kontakt z wojskiem odbywają szkolenie w ramach tak zwanej służby przygotowawczej. Miesięczne wynagrodzenie wynosi w takim przypadku 1,2 tys. zł plus dodatkowe 2,5 tys. zł na zakończenie ćwiczeń. Dodatkowo uzyskują one status żołnierza rezerwy i mogą starać się o zatrudnienie w Wojsku Polskim.

PAP/ mk

