Premier: Nowy budżet UE to wielka szansa na złotą dekadę dla Polski

Nowa perspektywa budżetowa to wielka szansa na złotą dekadę dla Polski; dziś jest taki czas, że trzeba się uśmiechnąć do sukcesu, który odnieśliśmy – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Proszę Państwa – budżet budżetem, ale na co dzień najbardziej brakuje nam wszystkim dystansu, humoru i uśmiechu. To naprawdę jest wielka szansa dla Polski. Zamiast wdawać się w niepotrzebne spory – wykorzystajmy ją wspólnie! – zaapelował szef rządu we wpisie na Facebooku.